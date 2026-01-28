JUDO
Plata de Yu Tsunoda a la Copa d’Espanya cadet
El Català, el pròxim objectiu
El club Dojo Lleida va aconseguir un destacat resultat a la Copa d’Espanya de categoria cadet, que es va disputar el cap de setmana passat a la localitat tarragonina del Vendrell, gràcies a la medalla de plata que va aconseguir penjar-se Yu Tsunoda dins de la categoria d’U81 quilos.
El jove judoka del club lleidatà va firmar una excel·lent competició, imposant-se per ippon (s’obté al projectar el rival d’esquena amb control, força i velocitat, immobilitzar-lo 20 segons, o forçar la seua rendició mitjançant estrangulació o clau de braç) a rivals procedents de les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya i València, i cedint únicament en el combat final davant d’un competidor d’Astúries.
Després d’aquest èxit, el grup de judokes cadets que integren el Dojo Lleida ja se centren en la seua preparació per al proper Campionat de Catalunya, que se celebrarà el pròxim 21 de febrer, en el qual Yu Tsunoda, germà d’Ai, habitual en les competicions internacionals com Mundials i Gran Slams, serà un dels aspirants a pujar al podi.