ESQUÍ
Projecten crear un CAR de neu i muntanya a Aran
El president del COE, Alejandro Blanco, diu que seria “de referència mundial”
El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, i el de la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), l’aranès May Peus España, van acudir ahir a una visita institucional a la Val d’Aran, concretament a l’estació de Baqueira Beret i al Centre de Tecnificacion d’Espòrts d’Iuèrn dera Val d’Aran (CETEI), assegurant el responsable de l’olimpisme a Espanya que “es pot crear un Centre d’Alt Rendiment (CAR) de neu i muntanya de referència mundial”.
En aquest encontre, segons un comunicat, Blanco va posar de relleu el gran treball que es porta a terme durant els últims anys en l’impuls del talent jove amb els clubs i les federacions autonòmiques i que està coordinat també per l’RFEDI per poder arribar als diferents equips nacionals, que és l’últim pas abans de trobar-se amb l’elit en els esports d’hivern.
“Hi ha una gran història en tot aquest territori i estic segur que el millor està per arribar. Per a mi és un dia redó perquè hem vist els joves del grup de tecnificació que el dia de demà representaran Espanya i això és l’esport en estat pur, és un autèntic plaer”, va assenyalar Blanco en unes declaracions que van ser compartides per l’RFEDI.
Per la seua part, May Peus va explicar que la presència d’Alejandro Blanco “és un reconeixement al territori i al Pirineu, on, amb motiu dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern de Milà-Cortina, ha volgut oferir el seu suport esportiu a clubs i federacions”.
Durant la visita del president del COE es va parlar també sobre la possibilitat de crear un Centre d’Alt Rendiment (CAR) vinculat a la neu i a la muntanya. “Crec de forma molt positiva que es pot crear un centre de referència mundial”, va defensar.
Peus també va subratllar sobre aquesta qüestió que “s’està treballant de forma alineada amb tots els representants del territori i també a nivell autonòmic i estatal per poder dur a terme aquest ambiciós projecte”. “Ens agrada parlar de plans que puguin posar en valor els esportistes que han de ser el futur competitiu del nostre país els propers anys”, va afegir. Un fet que també va apuntar la síndica d’Aran, Maria Vergés, que es va mostrar optimista davant d’“una clara alineació per part de totes les institucions per fer realitat aquest centre d’alt rendiment de neu i muntanya, o com vulgui designar-se”.