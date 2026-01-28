PIRAGÜISME
Saúl Craviotto: “Que ningú fiqui les grapes en Groenlàndia”
Presenta un documental que va rodar sobre els orígens del caiac
El piragüista lleidatà Saúl Craviotto, or olímpic a Pequín 2008 i Rio 2016, va viatjar a Groenlàndia per conèixer els orígens del caiac, una experiència transformada en un documental i en la qual va conèixer la cultura inuit, el seu estil de vida i una natura que espera que “es respecti i continuï intacta”.
Craviotto va fer el viatge el juliol, de la mà de Seiko, quan les temperatures són més càlides i abans que el president dels EUA, Donald Trump, posés els ulls sobre l’illa més gran del planeta amb la intenció de comprar-la. “No entro en geopolítica, se m’escapa. Però, com a ciutadà del món, queden poques zones verges com aquesta, per no dir-ne cap. Espero que l’ésser humà no hi posi les grapes i l’espatlli, que es respecti i segueixi intacta”, va desitjar. “No estava sobre la taula en aquell moment [les pretensions de Trump] i no sé com reaccionarien, però suposo que ells voldran continuar amb la seua cultura, les seues tradicions i que tot segueixi com està”, va declarar ahir Craviotto durant la presentació del documental La ruta del primer caiac. “Ells tenen una forma de vida completament diferent de la que nosaltres tenim. Utilitzen molt la paraula immqua, que significa el que hagi de succeir que succeeixi i deixa que flueixi”, va contar el medallista olímpic, encara que va recalcar el seu rebuig que hi posin “centres comercials” o hotels.
Guanyador de sis medalles olímpiques, quatre mundials i tres europeus, Craviotto va dir que “em va agafar en una etapa en què estava molt exposat, fins i tot amb ansietat i nervis. Estar cinc dies sense telèfon mòbil, aquesta pau, em va fer posar els peus a terra i connectar amb mi mateix una altra vegada. Tots anem amb estrès, molt agitats, i aquest viatge m’ha ajudat a connectar. De vegades hem de baixar un esglaó”, va explicar.
Els orígens del caiac es remunten a fa 4.000 anys a Groenlàndia. “Ells utilitzen el caiac per caçar animals, jo per caçar beques”, va fer broma Craviotto, que va afirmar que “l’essència és la mateixa”. Fins i tot de vegades és més esmunyedís aconseguir les beques per “pagar la hipoteca”.