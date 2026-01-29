ESQUÍ
La Copa del Món de Boí supera els 180 esquiadors
Es disputa aquest cap de setmana i és l’última competició abans dels Jocs
La Federació Espanyola d’Esquí de Muntanya i Ferrocarrils de la Generalitat van presentar ahir la Copa del Món d’esprint i relleus mixtos que es disputarà aquest cap de setmana a l’estació lleidatana de Boí Taüll, l’última gran competició abans dels Jocs d’Hivern de Milà-Cortina, que arranquen el 6 de febrer i en els quals per primera vegada aquesta disciplina serà olímpica.
Prendran part més de 180 esportistes de 28 països en una prova ja consolidada en el calendari internacional, i és que des del 2022, l’estació de l’Alta Ribagorça s’ha consolidat com una seu destacada de l’esquí de muntanya a escala mundial acollint competicions com els Europeus el 2022, els Mundials el 2023 i sent seu fixa de la Copa del Món des del 2024.
Presentació
La presentació, que va tenir lloc al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, va comptar amb la participació del president de la FEDME, Bernat Clarella; el president d’FGC, Carles Ruiz Novella; el secretari general d’Esports, Abel Garcia; el director d’Esports del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Ricardo Leiva Roman; i tres dels quatre integrants de l’equip olímpic que aniran als Jocs: els catalans Oriol Cardona, Maria Costa i Ot Ferrer.
Abel Garcia, al marge de destacar que “per al Govern és un orgull veure que els esportistes catalans són majoria en la delegació estatal, tant en esquí de muntanya com en el global de la delegació olímpica espanyola als Jocs de Milà-Cortina”, va revelar que, “per millorar aquest potencial i que ens aporti més èxits en el futur, estem treballant en el nou pla ARCO 360. Volem transformar l’actual model català d’alt rendiment i tecnificació esportiva posant l’esportista en el centre perquè tingui les millors condicions i instal·lacions per preparar-se i sobresortir a l’elit”, va afegir.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, va destacar per la seua part la trajectòria de Boí Taüll per acollir grans competicions internacionals d’esquí de muntanya. “Tornarà a ser l’epicentre mundial de l’esquí de muntanya i aquest any ens fa especial il·lusió pel debut dels esportistes en els Jocs Olímpics”, va puntualitzar.