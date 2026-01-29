El Lleida CF es reuneix per primera vegada en dos anys amb Fèlix Larrosa
La reunió entre club i representants de la Paeria es produeix després que s'arxivés la denuncia contra l'alcalde i el regidor d'esports, Jackson Quiñónez, per presumptes delictes de falsedat documental i tràfic d’influències
L'adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, s'ha reunit per primera vegada en dos anys amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor d'Esports, Jackson Quiñónez. És la primera reunió entre el club i aquests dos membres de l'administració lleidatana des del gener del 2024, i es produeix justament una setmana més tard que s'arxivés la denuncia del Lleida CF contra l'alcalde Larrosa i el regidor Quiñónez per presumptes delictes de falsedat documental i tràfic d’influències.
El club, que durant aquests dos anys ja s'havia anat reunint amb altres representants de la Paeria, ha volgut formalitzar aquesta trobada amb l'alcalde i el regidor d'esports per normalitzar les relacions entre les dues institucions. També aprofitaran per explicar a la Paeria quins són els plans de futur del club, actualment en concurs de creditors, i molt probablement repassaran el conveni de 4 anys pel Camp d'Esports que els ha ofert l'administració lleidatana.
Esports
Arxiven la denúncia del Lleida contra Fèlix Larrosa
Segre