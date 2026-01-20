FUTBOL
Arxiven la denúncia del Lleida contra Fèlix Larrosa
L’Audiència Provincial desestima l’apel·lació del club contra el sobreseïment
L’Audiència Provincial de Lleida ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat pel Lleida CF contra la resolució del Jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida que, amb data 14 d’abril del 2025, va acordar el sobreseïment provisional i l’arxiu de les actuacions derivades de la denúncia interposada pel club contra l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias; el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, i el cap de gabinet de l’Alcaldia, Xavier Batalla.
En la interlocutòria, que no permet cap altra apel·lació, les magistrades de la Secció Primera de l’Audiència Provincial confirmen íntegrament la decisió del jutjat instructor al considerar que “no existeix cap indici dels delictes denunciats”, per la qual cosa “procedeix al sobreseïment” del cas. A més, subratlla que, en vista de les manifestacions de la part recurrent i de la documentació aportada, no es presenta cap element que justifiqui l’inici ni el manteniment d’una investigació judicial, sense que resulti necessari practicar més diligències.
La denúncia del Lleida CF feia referència a presumptes delictes de falsedat documental i tràfic d’influències. En concret, el club afirmava que el cap de gabinet de l’alcalde, Xavier Batalla, hauria compatibilitzat durant diversos mesos el seu càrrec públic amb funcions d’administració i participació en la societat Futbol Base Lleida 2019, SL, encarregada de la gestió de l’Atlètic Lleida. Així mateix, el club denunciava suposades irregularitats en la documentació mercantil que acreditava la sortida de Batalla de l’esmentada societat.
El recurs d’apel·lació insistia que aquests fets constituïen, segons el parer del Lleida CF, elements objectius i no meres hipòtesis, destacant que Batalla va ser nomenat cap de gabinet el 20 de novembre del 2023, mantenint-se com a administrador de la societat fins al 30 de novembre i com a soci fins al 7 de març de 2024. No obstant, tant el jutjat d’instrucció com ara l’Audiència Provincial han conclòs que els fets exposats no permeten apreciar l’existència de cap infracció, tancant així la via judicial en l’àmbit penal.