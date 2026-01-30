POLIESPORTIU
“Ser mare no està renyit amb estar en forma”
‘Miralls en veu de dona’ versa aquest any sobre la conciliació familiar
La sala d’actes de la Diputació va acollir ahir la tercera edició de la taula redona Miralls en veu de dona, que sota el títol Atletes i mars, referents que inspirin, va abordar la conciliació familiar i l’esport, una iniciativa impulsada per l’Associació d’Esport Femení Lleida.
L’acte va comptar amb la participació de quatre lleidatanes que han reprès la seua activitat esportiva després de la maternitat, la nadadora Regina Hernández, l’atleta Emma Carreras, l’escaladora Anna Prim i la triatleta Mari Sanfeliu, que van compartir experiències personals i professionals sobre la conciliació entre la maternitat i l’esport, així com els obstacles estructurals que encara persisteixen.
Prim, de 54 anys, es va mostrar crítica amb els que pensen que després de ser mare el físic decau. “La gran sort que tinc és que estic enganxada a l’esport. És cert que costa, però que es pot i el més important és tenir aquesta motivació i, sobretot, creure que és possible, perquè de vegades la societat ens fa creure que al cap de quinze anys estaràs pitjor físicament, però no és així”, va assegurar l’escaladora.
Per la seua part, Regina Hernández, de 77 anys, va explicar que l’esport és una cosa “vital” i que requereix “molta voluntat, disciplina i il·lusió”, i que ser mare i mantenir-se en forma no hi està renyit.