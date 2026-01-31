ESQUÍ
Tot a punt a Boí i Beret per a la Copa del Món i la Marxa
L’esprint a l’estació de la Ribagorça s’ha retardat dos hores pel vent
Tot està a punt a la Vall de Boí i Aran per acollir avui i demà dos de les proves top de l’esquí de muntanya i fons. L’estació de l’Alta Ribagorça és escenari per tercer any consecutiu de la Copa del Món d’esprint i relleus mixtos, les dos disciplines que seran olímpiques per primera vegada en els Jocs que la setmana que ve arranquen a Milà-Cortina, mentre que l’estació aranesa acollirà la tradicional Marxa Beret, que arriba a la quaranta-sisena edició.
Ambdós competicions estaran marcades per l’adversa climatologia, que ha obligat les organitzacions a prendre mesures per mitigar al màxim la incidència.
No obstant, a Boí Taüll s’ha decidit retardar dos hores l’inici de la prova esprint d’avui, de les 7.40 a les 9.40 hores, per culpa de les fortes ratxes de vent que s’esperen a primera hora del matí. També s’han pres mesures per protegir en la mesura possible el recorregut, que ja està marcat.
Pla de Beret
A Beret, en canvi, s’ha planificat el circuit pel pla de Beret, en total, 21 quilòmetres. Com estava previst, la Marxa Beret tampoc no arribarà, per tercer any consecutiu, fins a Montgarri, a causa de les últimes nevades que han elevat el risc d’allaus al nivell 4 sobre 5.
En l’apartat merament esportiu, la Copa del Món de Boí comptarà amb la participació de més de 180 esportistes de 28 països entre els dos dies de competició, entre els quals hi haurà un lleidatà, Marc Ràdua, un fix al combinat espanyol.
Quant a la Marxa Beret, s’espera una participació propera als 900 esquiadors, uns 140 en el Campionat d’Espanya esprint d’avui i més de 700 en la prova reina de demà, que també serà puntuable tant per al calendari internacional FIS com per a l’estatal.
Els dos traçats llargs, de 21 i 42 quilòmetres, seran valedors per al Campionat d’Espanya de llarga distància, mentre que el de 10 puntuarà per a la Copa d’Espanya. El tercer circuit, de 5 quilòmetres, conegut com la Mini Marxa, continuarà sent popular. No s’ha d’oblidar que aquest és el segon any en què la prova aranesa està inclosa en el prestigiós circuit Ski Classics Challengers.