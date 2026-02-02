FUTBOL
Botí necessari: L’Atlètic Lleida resisteix a Torrent per emportar-se la primera victòria del curs fora
Vital per no perdre el tren de la salvació, que segueix a sis punts, els mateixos que el play-out. Un gol de Bilal va valer el segon triomf des de l’arribada de Jordi López
Diuen que la sort cal buscar-la, i això va fer ahir l’Atlètic Lleida en la important visita al camp del Torrent, en la qual es va firmar la primera victòria fora de casa en tota la temporada gràcies a un gol de Bilal (0-1), que va ser suficient per sumar tres punts gràcies a la resistència defensiva i els pals. Va ser la segona victòria des que Jordi López ocupa la banqueta lleidatana, una ratxa absolutament necessària per no perdre el tren de la salvació, perquè malgrat el ple de triomfs tant el play-out com la permanència directa segueixen a sis punts, després del triomf del Castelló B davant de l’Atlètic Balears (2-1) i de l’empat entre Olot i Sant Andreu (2-2).
Però més enllà dels punts, el partit d’ahir va ser la confirmació que, amb el de Cardedeu, l’equip es troba ple de confiança, ja que moltes jugades en les quals la moneda havia sortit creu durant la temporada ahir van ser de cara.
Després d’uns primers minuts de tempteig, Jaume Pascual va ser el primer a avisar en el minut 22 a l’estavellar contra el cos del porter local un tret des de la frontal de l’àrea. I quan el duel estava agafant ritme, un incident mèdic a la grada va obligar a aturar el matx durant set minuts.
Però la pausa no va frenar un escenari d’anades i tornades en què els de Jordi López van dominar a les dos àrees. Primer va avisar l’Atlètic Lleida en el 41 amb un tir ras de Campins que Bernabeu va treure amb una bona estirada. Dos minuts després, va ser el torn del Torrent amb un tret de Caballero que Pau Torres va desviar amb una gran volada. Ja en el 45, va arribar el 0-1 de Bilal, que va conduir alliberat fins a la vora de l’àrea i va colpejar fort, però centrat, superant un Bernabeu que va poder fer més.
En la llarga prolongació, el Torrent es va llançar a buscar l’empat i gairebé el troba als cinc d’afegit, una altra vegada mitjançant Caballero, que va rematar de cap una centrada i va obligar que Pau Torres firmés una parada colossal per desviar a la creu una pilota que es colava per l’escaire.
Després del descans, el Torrent va dominar durant tot el segon temps, però els lleidatans es mostraven sòlids en defensa, mentre buscaven el segon gol al contraatac amb pilotes llargues. Malgrat no inquietar en atac, la saga, ahir comandada pels centrals arribats a l’hivern Borja López i Igor Irazu, van bloquejar tots els trets locals des dels voltants de l’àrea i van aconseguir, de nou, posar el cadenat a una porteria que semblava tenir les portes sempre obertes.
Entre les escomeses valencianes i l’ordre lleidatà, Nil Sauret va entrar al camp després de més de dos mesos absent i la veritat va ser que el centrecampista de Gerb es va escarrassar en el doble pivot, combatiu en defensa i creatiu en atac. En l’última jugada, la sort podria haver canviat per als de Jordi López quan Adri Pérez, que es trobava alliberat al primer pal, va rematar un córner al pal. Els laments de l’afició local van ser acompanyats pel xiulet final.