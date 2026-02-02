FUTBOL
El Lleida mana a casa: Els de Cortés baten la Grama i prolonguen la ratxa al Camp d’Esports
Empaten a punts amb l’Europa B, equip que marca la salvació i pròxim rival
El Lleida CF es va imposar ahir a la Grama (2-1) en un partit vital per mantenir vives les aspiracions de permanència del conjunt dirigit per Jordi Cortés. Els tres punts permeten als lleidatans prolongar la bona dinàmica al Camp d’Esports, on encadenen una ratxa d’imbatibilitat des de finals d’octubre i, a més, després dels resultats del cap de setmana, el Lleida iguala a punts l’Europa B, equip que actualment marca la salvació i pròxim rival dels blaus.
El conjunt lleidatà va iniciar el matx amb un altíssim nivell de concentració i intensitat, executant a la perfecció el pla dissenyat pel cos tècnic. A partir del domini en les segones jugades, el Lleida es va plantar amb freqüència a l’àrea rival sense gairebé oposició. Revert, a pilota aturada, va estar a prop d’obrir el marcador abans que, en el minut 18, arribés la primera alegria. Després d’un servei de banda que va donar origen a la jugada, Marc García va servir una centrada rasa i tensa que Pau Russo va transformar en l’1-0 amb una precisa rematada al primer toc amb l’interior del peu.
La Grama va respondre amb una internada d’Orellana, que es va plantar davant de Satoca, però el porter dels blaus va resoldre amb encert el mà a mà, neutralitzant l’única ocasió clara del conjunt colomenc a la primera meitat i mantenint l’avantatge local al descans.
Amb una grada del Gol Nord completament entregada, va començar el segon temps. L’ambient era el d’una tarda important i Rusi no va tardar a afegir-se a la festa. Superat el quart d’hora, una acció individual de Revert per la banda esquerra va acabar en una centrada mal defensada i mal rebutjada per la defensa visitant. Així, la pilota va quedar solta a l’àrea petita i Rusi, molt atent, només va haver d’empènyer-la per ampliar l’avantatge (2-0).
Quan el Lleida acariciava la victòria, la Grama va estavellar una pilota al pal en una xilena d’Erik Rafel en el minut 70. Ja en el temps afegit, Peris va retallar distàncies amb un gol espectacular, una volea des de la frontal sense deixar caure la pilota, després d’un previ refús de cap de la defensa local (2-1). Amb els nervis a flor de pell, el Lleida es va replegar a la seua àrea per assegurar una justa i merescuda victòria.
“És un triomf que val molt més que tres punts”
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va subratllar que un dels grans objectius del curs passa per sumar com a local. “L’èxit de la temporada està a guanyar a casa. Hem sabut patir i al final ens hem emportat un triomf que val molt més que tres punts”, va afirmar. En aquest sentit, va reconèixer que la satisfacció és “doble o fins i tot triple” per la dificultat del tram final. També va voler posar en relleu el suport de l’afició. “Davant de la nostra gent l’equip es multiplica, és un honor”, va destacar.