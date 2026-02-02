BÀSQUET
“Han sigut molt superiors”
Encuentra. Va reconèixer que “la diferència entre els dos equips és molt gran i així s’ha reflectit” i que, “amb tots, és normal que també siguin millors”
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va reconèixer que “han estat molt superiors” i va afegir que “la diferència que hi ha entre els dos equips és molt gran i així s’ha reflectit en el marcador”. El tècnic va explicar que “ells han començat amb moltíssima energia, i a nosaltres ens ha costat l’arrancada malgrat que hem començat amb una miqueta d’encert i això ens donava certa vida”. No obstant, va admetre que amb el pas dels minuts “ells han estat molt encertats i ens han castigat molt”.
El tècnic va admetre que “hem tingut baixes i ens hi hem hagut d’adaptar contra un equip que físicament és millor”, però va reconèixer que “encara que hi haguessin estat tots, el més normal és que el València fos superior”. Tanmateix, les absències van permetre que participessin els joves Torrens, Dabo i Ríos. Sobre ells, Encuentra va assenyalar que “són tres nois que estan en dinàmica d’ACB cada dia” i que els minuts els serveixen “com a reforç per continuar treballant i seguir centrats en el dia a dia”.
Encuentra va subratllar que “a la primera part han obert una diferència molt important” i que al descans el missatge va ser clar. “Havíem de millorar en certes coses, especialment que de vegades sembla que ens faci por atacar, i era un dia per no tenir cap mena de por”, va explicar el tècnic, que va treure com a part positiva que “a la segona part hem millorat una mica”.
Per la seua part, el tècnic local, Pedro Martínez, va assumir que “ens hem aprofitat de les seues baixes en el joc interior”, però va elogiar que “els hem respectat al màxim des de l’inici i hem fet un gran partit, sense coses de cara a la galeria”.
Tres baixes de pes en el València
Com l’Hiopos, el València també va jugar sense tres dels seus jugadors destacats: el lesionat Matt Costello, i Kameron Taylor i Darius Thompson, als quals Pedro Martínez va donar descans. Durant el partit, el públic local va aplaudir Shurna en totes les seues accions pel seu passat al club la temporada 2015-16, i també Millán Jiménez en la presentació.
Braçalets de l’Esperança
Ambdós clubs es van unir a la campanya Braçalets de l’Esperança de l’Associació Espanyola contra el Càncer, per la qual tots els equips de l’ACB van lluir un detall verd pel Dia Mundial contra el Càncer.
Remuntada de l’UCAM Múrcia al Barça
L’UCAM Múrcia va aixecar una diferència de 16 punts per superar el Barça (84-83) i assaltar la quarta plaça gràcies a la derrota del Baskonia a Tenerife (89-85). El Reial Madrid segueix al capdavant de la taula al batre el Saragossa (99-78) i l’Unicaja va superar el Manresa (92-98).