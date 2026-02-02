FUTBOL
L’AEM perd l’invicte amb Rubén López davant del Deportivo Alabès, que va ser més intens i efectiu
Els gols de Parera, Sobrón i Altamira van condemnar les del Segrià, que van lluitar fins al final del partit
Moltes vegades el futbol pot ser injust, però ahir al Recasens no hi va haver opció. L’AEM va caure davant del líder, el Deportivo Alabès, i ho va fer de forma clara i contundent (1-3). Les de Rubén López, que va perdre el primer partit en la seua segona etapa al Secà de Sant Pere, es van veure superades per la duresa d’un Alabès que es va cobrar la factura després de perdre la Lliga al Recasens l’any passat. Els gols de Parera, Sobrón i Altamira van ser definitius per a un AEM que, malgrat remar amb el vent en contra, va lluitar fins al final i va poder reenganxar-se al partit amb un gol de Sílvia Peñalver. Esclar, a pilota aturada. Igual que els altres tres gols que les aemistes han transformat aquest 2026. Aquesta derrota no només talla la bona dinàmica de l’AEM, també l’envia de nou al descens. Després del triomf de l’Europa per 2-0 davant del Tenerife B, el conjunt del Secà va caure a l’onzena posició amb 17 punts. La bona notícia és que segueix a dos de la promoció d’ascens.
L’arrancada del matx va ser, si més no, peculiar. L’àrbitra, Alejandra Raza, va assenyalar l’inici del partit, que es va haver de repetir després que Cintia Hormigo plaqués Itziar sense la pilota en joc. A la segona va la vençuda, deien. Doncs tampoc, ja que tot just treure de centre Reyes li va tornar el placatge a l’atacant sevillana de l’AEM. Falta en tot just deu segons que va establir la tònica del xoc. En el minut 6, la lateral de l’Alabès Laia Parera va estampar contra un cartell publicitari María Amaya, que es va retirar lesionada. Per acabar-ho d’adobar, al 8, Parera va aprofitar la superioritat numèrica de les seues per obrir el marcador mentre la seua marcadora era atesa a la banda (0-1). El gol va despistar l’AEM, que era incapaç d’igualar la intensitat d’un Alabès que buscava revenja a l’estadi on l’any passat se li va escapar la Lliga en la penúltima jornada. Tot i així, el poc encert de Sobrón i una descomunal Lucía Alba mantenien el 0-1. Amb el discórrer dels minuts, les lleidatanes es van animar. Primer amb un centrexut d’Evelyn que va atrapar Fuente i en el 44 amb una gran jugada que María García va enviar a córner quan Marta Charle ja ho veia fet. L’AEM millorava i el descans s’atansava, però en el 48 Sobrón va liquidar de taló un gran contraatac de les seues i va col·locar el 0-2. Gerra d’aigua freda que encarrilava el xoc al tall del descans.
La represa va ser més del mateix. Les lleidatanes, sense canvis, van sortir a totes, però en el 49 l’Alabès va sentenciar el matx. Primer ho va intentar Sobrón, que es va trobar amb una magnífica Lucía Alba, el rebuig de la qual no va poder impedir que Altamira materialitzés el rebot (0-3).
En el 61, Rubén López va agitar la banqueta. Van entrar Nora, De la Fuente, Honoka i també va debutar Congo per canviar la dinàmica del duel. Amb els canvis, l’AEM va millorar i Sílvia va gaudir de dos bones ocasions.
En la primera no li va poder donar direcció a la rematada i en la segona el seu tret va marxar per sobre del travesser. Tot i així, a la tercera va la vençuda, i en el 86 va materialitzar un córner amb un imponent cop de cap (1-3).
Malgrat continuar lluitant, el gol va arribar massa tard i res va poder evitar que l’Alabès consumés la revenja i l’AEM tornés, després d’una jornada, a la zona de descens.