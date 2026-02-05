FUTBOL
L’At. Lleida encara no ha decidit sobre el camp
La junta de l’Atlètic Lleida encara no ha pres una decisió en ferm sobre el seu possible retorn al Ramon Farrús, per la qual cosa els partits d’aquest mes de febrer els continuarà disputant al Camp d’Esports.
D’altra banda, el club va donar per tancat ahir el mercat d’hivern amb la presentació de la seua última incorporació, el central Axel Ayala, de 21 anys, que arriba procedent del filial del Racing de Santander, amb el qual ha disputat disset partits –setze com a titular– aquesta temporada a Segona RFEF. Tant el president, Xavi Bartolo, com el director esportiu, Alberto Monsalvo, es van mostrar satisfets de com s’ha reforçat l’equip en aquest mercat hivernal. “Els resultats marquen i ens hem vist obligats a fer canvis i espero que amb tots puguem aconseguir l’objectiu que ens hem proposat”, va assenyalar Bartolo.