TENIS
L’Enoli Borges Vall salva un punt davant l’Hospitalet
L’heroi dels locals va ser Joan Masip
L’Enoli Les Borges Vall va sumar un valuós empat (3-3) davant del CTT Hospitalet en un derbi català intens i molt disputat, en el qual el conjunt de les Garrigues va arribar a situar-se davant en el marcador abans que el duel acabés en taules.
L’enfrontament va començar amb un partit molt igualat entre Marc Duran i l’exjugador del Borges Norbert Tauler, que es va imposar per un ajustat 2-3. En el segon punt va arribar el debut aquesta temporada del suec Viktor Brodd amb el Borges. Brodd va posar l’empat al vèncer per 3-2 el rus Konstantin Txernov. Joan Masip va posar davant el Borges en el tercer partit a l’imposar-se per 3-2 al coreà Kim Taehyun. En el quart partit, Viktor Brodd no va poder fer front a Norbert Tauler i aquest es va imposar per 2-3. Amb el 2-2, Marc Duran va caure amb Kim Taehyun per 0-3, però el punt decisiu va arribar de nou de la mà de Joan Masip, que va remuntar a Konstantin Txernov (3-2), segellant l’empat final. El pròxim compromís de l’Enoli Les Borges Vall serà a la Copa del Rei, que es disputarà a Tarragona del 16 al 20.