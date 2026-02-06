MOTOCICLISME
Àlex Márquez acaba com el més ràpid i caiguda de Marc
Va confirmar les aspiracions al títol i el seu germà, quart, va anar de menys a més
Àlex Márquez (Ducati) va ser el protagonista de l’última jornada del tests de MotoGP disputada entre dimarts i ahir al circuit de Sepang (Malàisia) al marcar el temps més ràpid dels tres dies de proves, mentre que el seu germà Marc se’n va anar a terra, malgrat que sense conseqüències físiques, la primera caiguda des de la seua darrera operació a l’espatlla dreta.
L’últim dia d’assajos en el traçat asiàtic va portar el domini de les Ducati, que van copar pràcticament la taula de temps amb cinc dels sis millors registres, sobretot en una sessió matinal en què es van veure els millors girs i cronos per sota del 1:57. I la millor Desmosedici va ser la de l’actual subcampió del món, un Àlex Márquez que va aconseguir una millor volta al matí de 1:56.402, molt a prop del rècord de l’italià Francesco Bagnaia (1:56.337), per marxar de Malàisia com el més ràpid, i tan sols inquietat per la irrupció a la sessió de la tarda de l’Aprilia de Marco Bezzecchi, que es va quedar a poc més d’una dècima (1:56.526).
Darrere de l’italià es van quedar els altres pilots que van baixar en aquesta jornada final de la barrera del 1:57, tots ells de Ducati. Fabio di Giannantonio va marcar un 1:56.785 per acabar davant per escasses 4 mil·lèsimes de Marc Márquez, que va avantatjar en una dècima el seu company d’equip Francesco Bagnaia, que va mostrar símptomes de trobar-se millor a la GP26 que l’any passat.
D’altra banda, segons va informar motogp.com, l’entrenament del matí es va tancar amb simulacres d’eprint, en els quals també va destacar el ritme d’Àlex, amb una mitjana de 1:58.027 per volta, molt millor que Bagnaia (1:58.1) i Marc Márquez (1:58.2).
El petit de la saga es va mostrar content amb el rendiment. «Quan arribes de tot un hivern tens aquests nervis extra de: “Tornaré a ser ràpid? Em tornaré a sentir bé?” Ara me’n vaig molt més tranquil sabent que m’he trobat igual que al novembre, quan vaig acabar», va dir Àlex. Marc, per la seua part, va comentar que “estic content perquè ja anava amb aquesta intenció. De moment no estic ni al podi, així que hem de millorar i seguir l’evolució”.