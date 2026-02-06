FUTBOL
Un altre clàssic blaugrana
El Barça es classifica per a les semifinals després de golejar a domicili el Reial Madrid. La notícia negativa va ser la lesió de genoll de Laia Aleixandri
El Reial Madrid va tornar a no ser rival per al Barça, que va golejar per 0-4. Els gols d’Alèxia, Pajor (2) i Salma, i l’exhibició superlativa de Patri Guijarro, van sentenciar un quadre local que va posar en evidència que la diferència és notable i la igualtat en aquests duels encara està per arribar. El Barça va aconseguir així l’accés a semifinals de la Copa de la Reina i va fixar el balanç de clàssics en 23 victòries de 24 partits, 92 gols a favor i 11 en contra, i el Reial Madrid continua sense marcar a les blaugranes aquesta temporada, tres partits i porteria a zero per a les culers.
El Reial Madrid va sortir amb molta intensitat i buscant a dalt el FC Barcelona, però l’actual campió va saber mantenir la calma, basat en el seu joc associatiu. Després del 0-1, el partit es va anar travant entre faltes, polèmiques i peticions d’FVS.
La mala notícia per al conjunt blaugrana va ser la lesió de Laia Aleixandri. La polivalent jugadora va començar de central i, en una acció a camp obert passat el minut 10, es va tirar a terra, queixant-se del genoll. El Barça va confirmar que existeix lesió i que avui se li faran més proves per conèixer l’abast. La internacional va haver d’abandonar el terreny de joc en llitera i entre llàgrimes després de fer-se mal aparentment sola en un intent de tallar una pilota cap a la davantera francesa Naomie Feller.
Per la seua part, el Badalona Women va guanyar per 0-1 en la seua visita a la Reial Societat i gràcies a això es va classificar també per a les semifinals, en un partit condicionat per la intensa pluja i resolt en els instants finals de la pròrroga.