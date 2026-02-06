SEGRE

Un altre clàssic blaugrana

El Barça es classifica per a les semifinals després de golejar a domicili el Reial Madrid. La notícia negativa va ser la lesió de genoll de Laia Aleixandri

La davantera polonesa Ewa Pajor celebra un dels seus dos gols contra el Reial Madrid. - EUROPA PRESS

El Reial Madrid va tornar a no ser rival per al Barça, que va golejar per 0-4. Els gols d’Alèxia, Pajor (2) i Salma, i l’exhibició superlativa de Patri Guijarro, van sentenciar un quadre local que va posar en evidència que la diferència és notable i la igualtat en aquests duels encara està per arribar. El Barça va aconseguir així l’accés a semifinals de la Copa de la Reina i va fixar el balanç de clàssics en 23 victòries de 24 partits, 92 gols a favor i 11 en contra, i el Reial Madrid continua sense marcar a les blaugranes aquesta temporada, tres partits i porteria a zero per a les culers.

El Reial Madrid va sortir amb molta intensitat i buscant a dalt el FC Barcelona, però l’actual campió va saber mantenir la calma, basat en el seu joc associatiu. Després del 0-1, el partit es va anar travant entre faltes, polèmiques i peticions d’FVS.

La mala notícia per al conjunt blaugrana va ser la lesió de Laia Aleixandri. La polivalent jugadora va començar de central i, en una acció a camp obert passat el minut 10, es va tirar a terra, queixant-se del genoll. El Barça va confirmar que existeix lesió i que avui se li faran més proves per conèixer l’abast. La internacional va haver d’abandonar el terreny de joc en llitera i entre llàgrimes després de fer-se mal aparentment sola en un intent de tallar una pilota cap a la davantera francesa Naomie Feller.

Per la seua part, el Badalona Women va guanyar per 0-1 en la seua visita a la Reial Societat i gràcies a això es va classificar també per a les semifinals, en un partit condicionat per la intensa pluja i resolt en els instants finals de la pròrroga.

