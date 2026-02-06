FUTBOL
Inversió de gairebé 400.000 € per millorar el camp de Gardeny
La Paeria renovarà les instal·lacions del camp de futbol de la UE Gardeny amb una inversió de 396.749,1 euros, orientada a l’adequació de tots els serveis auxiliars del recinte, complementant així la renovació integral de la gespa artificial que es va portar a terme a l’octubre i que va costar un total de 177.395 euros. La junta de govern va aprovar ahir inicialment el projecte bàsic i d’execució d’aquestes millores, en el marc del Pla d’Inversions en Equipaments Esportius.
L’actuació inclou la construcció d’un nou edifici auxiliar destinat a banys accessibles, bugaderia i oficina, i d’un altre per a un nou magatzem. L’edifici que acull ara els lavabos serà enderrocat i la zona on ara hi havia el magatzem s’habilitarà com a sala de màquines. A més, es fan diverses millores als altres dos edificis existents i es renovarà per complet el sistema d’aigua calenta i de recollida d’aigües.
Es preveu que el contracte es liciti en dos lots, un respecte al projecte arquitectònic, amb un pressupost de 189.053,79 euros (IVA inclòs) i un segon per al projecte d’instal·lacions, amb un cost previst de 207.695,31 euros (també amb IVA inclòs).