Quart triplet olímpic
Lleida acudeix als Jocs d’Hivern de Milà-Cortina amb tres representants per tercera vegada en la història. Jaume Pueyo repeteix i Bernat Sellés i Marc Colell s’estrenen en esquí de fons
Els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, que avui arranquen oficialment amb la cerimònia d’inauguració a l’estadi de futbol de San Siro, seran els quarts de la història en els quals Lleida tindrà tres representants nascuts a la província, el rècord fins al moment. Jaume Pueyo, que ja va debutar a Pequín 2022, Bernat Sellés i Marc Colell, que fan el seu bateig olímpic, competiran en esquí de fons, una disciplina de la qual han sorgit set dels onze lleidatans que han disputat alguna vegada uns Jocs d’Hivern –l’esquí alpí n’ha donat quatre–.
La primera vegada en què tres esquiadors nascuts a Lleida van coincidir en una cita olímpica va ser en la de Calgary’88, on van acudir el traspassat Josep Giró i Jordi Ribó, els dos de la Seu d’Urgell i en la disciplina de fons, i l’aranesa Núria Moga, en alpí. En les dos següents olimpíades, Albertville’92 i Lillehammer’94, també van acudir tres lleidatans, en concret, els fondistes Ribó i Carles Vicente, també de la Seu, i l’aranès Xavi Ubeira, d’alpí. De fet, Ribó és en l’actualitat el lleidatà amb més Jocs d’Hivern a l’esquena, cinc en total, ja que també va competir en els de Nagano’98 i Salt Lake’2002.
En dos ocasions més, Lleida va estar representada també per tres esquiadors, malgrat que algun d’ells no era nascut a la província. Van ser els casos de Torí 2006 i Vancouver 2010, en què van repetir l’urgellenc Vicenç Vilarrubla i la igualadina Laura Orgué, aleshores establerta a la Seu i pertanyent al CEFUC, tots dos en nòrdic, mentre que en la cita italiana també va acudir la fondista barcelonina Laia Aubert, aleshores del CENA de Tuixent, i en la canadenca la tarragonina Andrea Jardí, d’alpí i integrant del CAEI aranès.
La dupla que formen els urgellencs Jaume Pueyo i Marc Colell al Team Sprint, la prova de relleus que es disputarà el dimecres 18 de febrer, parteix amb l’ambiciós repte de posar-se al top 8, la qual cosa els permetria aconseguir un diploma olímpic, una cosa que mai no ha aconseguit un lleidatà en els Jocs Olímpics d’Hivern. A més, Pueyo intentarà millorar la posició 37 que va aconseguir fa quatre anys a Pequín, on es va quedar a poques centèsimes d’entrar al top 30 i disputar les bateries. El fondista del CEFUC arriba amb bones sensacions després del setè lloc aconseguit fa unes setmanes a la Copa del Món d’Oberhof, el millor resultat d’un esprinter espanyol en tota la història. Colell (CEFUC) i Sellés (Cerdanya Nòrdic), per la seua part, lluitaran per passar el tall en individual. Així mateix, com a integrant de la selecció espanyola d’alpí també hi acudirà la basca Arrieta Rodríguez Elosegui, formada al CEVA de Vielha.
Pau Baqué es penja el bronze a la Copa del Món
El lleidatà Pau Baqué va pujar ahir al tercer calaix del podi en la prova esprint de U18 de la Copa del Món d’esquí de muntanya que s’està disputant a Berchtesgaden, a Alemanya, en la que és la seua primera medalla a nivell internacional amb la selecció espanyola. L’esquiador de Bellver de Cerdanya, de 18 anys, va anar de menys a més. Després de superar les classificatòries amb l’onzè lloc, va entrar a la final amb el tercer millor temps de la seua semifinal, i ja en la lluita per les medalles, malgrat començar malament, va remuntar fins a creuar la meta en tercera posició, amb un temps de 3.00:19, a gairebé 12 segons del campió, l’italià Gioele Migliorati.“Estic molt content perquè he complert l’objectiu, que era aconseguir una medalla”, reconeixia ahir Baqué, que no va començar amb bones sensacions. “En la qualificació no em trobava bé, però en les semis he millorat i ja en la final, malgrat que m’he quedat enganxat a l’inici del recorregut, he pogut remuntar i acabar tercer”, va comentar.Aina Garreta, per la seua part, es va quedar a les portes de lluitar per les medalles en U20. L’esquiadora de la Pobla de Segur va ser dotzena en la qualificació i cinquena en les semifinals, quedant-se fora de les tres que accedien a la final.
Una apagada en la primera jornada
La competició va començar ahir de la pitjor manera possible, i és que en la primera ronda dels dobles mixtos de cúrling, a l’Estadi Olímpic de Cortina, es va produir una apagada elèctrica que va obligar a aturar la competició durant uns minuts.