FUTBOL
Tot un superequip
L’EF Intercomarcal lidera l’acabada de crear Lliga infantil femenina F11 guanyant tots els partits. És un grup únic amb clubs de tot Catalunya
Amb 14 partits disputats, 14 victòries, 80 gols a favor i només 5 en contra. Així ha irromput en escena l’equip de l’Escola de Futbol Intercomarcal, protagonista absolut de l’acabada de crear categoria infantil femenina de futbol 11 a Catalunya. “Des de fa uns anys teníem molt clar que volíem impulsar el futbol femení amb objectius definits a curt i llarg termini”, explica Albert Pérez, coordinador del club.
Al principi, la idea era que l’infantil femení F11 competís en una Lliga masculina, però el context va canviar tot just un mes abans de l’inici del curs, quan la Federació Catalana de Futbol va comunicar la creació d’aquesta nova competició i va obrir el procés d’inscripció. Les famílies van apostar pel nou projecte, que va acabar configurant-se com un grup únic de 13 equips de tot Catalunya. L’equip està dirigit per Arnau Yeste i Yeray Martínez. Yeste, de 24 anys i amb set temporades d’experiència en el futbol femení, destaca l’ambició del grup. “Per damunt de tot volem que gaudeixin, però són molt exigents entrenant-se. No he vist a Lleida un grup amb aquesta intensitat i aquestes ganes”, afirma. Ja en pretemporada, davant del Bellpuig sub-14 masculí, va deixar senyals clars del seu potencial. “Malgrat que vam perdre, vaig veure que érem competitives. És una generació molt bona i no canviaria cap de les 19 jugadores”, assegura.
El liderat es reparteix entre quatre capitanes que alternen: Arlet Domènech, Marta Pinós, Carla Miret i Júlia Riera. Arlet, lateral dretana de 13 anys i formada al club des de fa quatre temporades, destaca la cohesió del vestidor. “Som una pinya. La nostra fortalesa és el bon ambient entre jugadores, tècnics i famílies”, afirma.
Marta Pinós, que juga de migcampista i va arribar aquesta temporada des de Golmés després de formar-se al CEPU, reconeix que el pas del futbol 7 a l’11 va ser el repte inicial més gran. “Pensàvem que ens costaria més competir i guanyar”, admet.
El Fontsanta Fatjó, segon classificat, ha estat el rival més exigent, però l’equip va respondre amb dos victòries ajustades (2-1 a casa i 0-1 fora). Amb el record recent de la Copa Lleida a les vitrines, el repte és acabar la Lliga sense cedir ni un sol punt i convertir-se en el primer campió d’aquesta nova competició, un objectiu que simbolitza no només l’èxit de l’equip, sinó també del futbol femení lleidatà. L’EF Intercomarcal agrupa els municipis de Juneda, Artesa de Lleida, Torregrossa i Puigverd de Lleida, malgrat que en l’actualitat compta amb jugadors i jugadores de tota la província. El club disposa d’una vintena d’equips en competició i prop de 290 futbolistes, dels quals 82 són noies.