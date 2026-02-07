FUTBOL
Ajornat el Betis-AEM per la borrasca que assola Andalusia
L’RFEF va publicar la resolució a les xarxes socials abans d’informar el club
La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anunciar ahir en un comunicat l’ajornament del partit entre el Reial Betis i l’AEM corresponent a la jornada 18 de Primera RFEF femenina, que s’havia de disputar avui (18.00), pel temporal que està fuetejant part de la Península, sobretot Andalusia. Segons va informar l’organisme rector, ahir va rebre “diverses sol·licituds de suspensió i ajornament” a causa de “les alertes actives en diverses zones del país per fenòmens meteorològics adversos”. En conseqüència, i per “una causa de força major”, la Federació Espanyola va decidir ajornar diversos partits que s’havien de disputar a Andalusia, Extremadura, Múrcia i Melilla, entre els quals es trobava el duel de l’AEM i el Betis, que s’havia de jugar a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, situada a la localitat sevillana de Dos Hermanas. Ara, i segons apunta el comunicat, els clubs tindran fins al dimarts 10 de febrer per decidir, de mutu acord, una nova data per a la celebració del partit.
Malgrat la causa de força major, la incertesa en el conjunt lleidatà respecte al futur del partit és gran, ja que la Federació va publicar el comunicat a les seues xarxes socials abans d’informar els mateixos equips afectats. A més, segons fonts del club, de moment no se’ls ha donat cap indicació addicional i en els propers dies se’ls facilitarà tota la informació sobre les noves dates del partit i què passarà amb l’allotjament i el desplaçament.
Amb aquesta resolució, ja és la segona vegada que a l’AEM li anul·len el desplaçament a Sevilla per diverses circumstàncies. Primer va ser la cancel·lació dels bitllets de tren, per part de Renfe, després de l’accident d’Adamuz i el mal temps a Andalusia.
Aquests contratemps van obligar el club del Segrià a reaccionar i reprogramar el matx, que inicialment s’havia de jugar demà diumenge, a avui dissabte (18.00) i trobar una alternativa de transport. Finalment, l’equip havia de volar a Sevilla des de Barcelona avui i tornar demà, malgrat que l’alerta meteorològica per la borrasca Leonardo forçarà a resituar el xoc contra el Betis.