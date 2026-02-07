MOTOCICLISME
Arnau Farré torna 8 anys després al Mundial Indoor de Barcelona
En què es va lesionar de gravetat el 2018
El lleidatà Arnau Farré tornarà a competir demà al Palau Sant Jordi de Barcelona vuit anys després de la greu lesió que va patir i que va truncar la seua progressió. Va ser el 4 de febrer del 2018 quan el pilot de Vilanova de Segrià, que ja estava competint amb els millors pilots de trial del món, va patir una caiguda durant una de les proves del Mundial Indoor i es va trencar els lligaments encreuats i el menisc del genoll esquerre, una lesió que el va obligar a passar pel quiròfan i que el va deixar fora de combat durant un any.
Vuit anys després torna al mateix escenari i reconeix que “serà especial després del que em va passar, però des d’aleshores ja he competit en diverses proves indoor i a molt bon nivell, així que em veig preparat per afrontar-ho. Si no ho hagués fet i aquesta fos la primera carrera, llavors sí que estaria preocupat, ara no. Sé que puc competir, el que va passar fa vuit anys ja és història”, va assegurar.
Farré acudeix al XTrial de Barcelona com a convidat i serà la seua tercera prova del certamen en un any. Anteriorment havia pres part en la cursa de Caors, a França, i l’octubre passat a Madrid, aconseguint en les dos la classificació per a la gran final contra els tres grans favorits, Toni Bou, Gabriel Marcelli i Jaime Busto, acabant al quart lloc. “He fet dos proves del Mundial Indoor i en les dos m’he classificat per a la final, la qual cosa em fa molta confiança. L’objectiu tornarà a ser arribar a la final”, va indicar el pilot.
D’altra banda, Farré ha renovat amb la marca francesa Sherco per dos temporades més, fins al 2027, amb la qual enguany lluitarà per guanyar el Mundial de Trial2.