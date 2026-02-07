BÀSQUET
El Barça reacciona a temps al Buesa
El Barça es va imposar (91-97) al Kosner Baskonia ahir en la jornada 27 de l’Eurolliga per sortir d’un pou de derrotes i enganxar-se de nou a la batalla pel top 4, mentre els bascos veuen cada vegada més complicat estar als play-offs.
El que semblava que havia de passar, no ho va fer al Buesa Arena. Els locals van perdre l’impuls d’inici amb Marcus Howard i els blaugranes van trobar recursos, més defensa i molt encert de tres per remuntar 13 punts i manar en el segon temps. Després de dos derrotes a Europa, i dos més en Lliga Endesa, l’equip de Xavi Pascual va aixecar el cap per sumar la dissetena victòria a Eurolliga per nou basques. La victòria es va vendre cara a Vitòria, però el Barça, que havia estat mostrant desgast, va trobar encert i cames per frenar el Baskonia.