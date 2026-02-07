HOQUEI
Un derbi lleidatà amb realitats oposades a la classificació
El Vila-sana és líder i l’Alpicat, en descens
Com dos cares d’una mateixa moneda, el CP Vila-sana i l’HC Alpicat es mesuraran avui (19.00) en el segon derbi lleidatà de la temporada. Tots dos conjunts arriben al partit en dinàmiques absolutament oposades, ja que les del Pla d’Urgell són líders amb 36 punts i un partit més que el Fraga, que en té 34, i les del Segrià són dotzenes amb 5 punts, tan sols a un de distància de Las Rozas, que marca la salvació.
El Vila-sana, per la seua part, arriba després de certificar el pas a la Final Four de la Champions League després d’imposar-se al Cerdanyola (2-3) i amb una ratxa de sis victòries consecutives que les ha catapultat fins al cim de la classificació. En canvi, l’Alpicat afronta el derbi encara en llocs de descens i després de caure en el seu darrer partit contra l’HC Palau (4-1). Malgrat les ratxes oposades, el tècnic del conjunt del Pla d’Urgell, Lluís Rodero, va assegurar que “és un derbi i, encara que en principi siguem favorites, pot passar qualsevol cosa”. En aquesta mateixa línia, el tècnic del conjunt del Segrià, Mats Zilken, va apuntar que “és un dels partits més difícils de la temporada, perquè no s’han deixat ni un punt a casa. No és el nostre rival directe, però volem competir”.
Pel que fa als precedents, el 0-4 a favor del Vila-sana a la primera volta, Rodero va explicar que “ha canviat tot” i que espera un Alpicat tancat davant del qual caldrà tenir paciència. Zilken, per la seua part, va remarcar que “ja ha passat una volta i espero un Vila-sana millorat”.
Pel que fa a les baixes, el Vila-sana no podrà comptar amb Gime Gómez ni Dai Silva; i l’Alpicat tampoc no podrà fer-ho amb Ona Moreno ni Luly Lampasona.