JOCS
Els Jocs de les dos torxes
Milà i Cortina encenen unes Olimpíades per a la història amb un espectacle sense precedents, emotiu i marcat pel doble peveter. Itàlia s’exhibeix al món entre art, música i color
Milà, la gran ciutat; Cortina d’Ampezzo, la muntanya. Només l’harmonia entre totes dos, convertida en fil conductor d’una cerimònia d’obertura tan ambiciosa com inèdita, va fer possible l’inici dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina 2026. Històrics per la seua magnitud territorial –22.000 quilòmetres quadrats– i per ser els primers amb dos peveters. L’obertura quedarà gravada en la memòria olímpica com la primera en la qual esportistes d’una mateixa delegació van desfilar des de ciutats diferents. Milà, Cortina, Predazzo, Tesero, Anterselva, Bormio, Livigno i Verona, seu de la clausura, van participar en una coreografia logística complexa. L’estadi Giuseppe Meazza va respondre a l’altura en el seu últim gran servei abans de ser enderrocat. Al centre del camp, un escenari circular de què naixien quatre camins va simbolitzar la connexió entre les seus. Itàlia va marcar el to des del primer instant amb un homenatge a la bellesa clàssica i a Antonio Canova. Ballarins immòbils, com escultures de marbre, van recrear obres icòniques com Amor i Psique.
La cerimònia va avançar entre música, color i moviment. Paparazzis ficticis van perseguir una elegant figura encarnada per Matilda De Angelis, directora d’orquestra dels grans compositors italians, Verdi, Puccini i Rossini. Els colors primaris van inundar l’estadi, mentre una picada d’ullet popular va recordar Raffaella Carrà i va posar a ballar els 61.000 assistents. Mariah Carey va elevar l’emoció interpretant Nel blu, dipinto di blu. Després va arribar el torn d’Andrea Bocelli, que va interpretar Nessun dorma de l’òpera Turandot mentre van entrar en escena Giuseppe Bergomi i Franco Baresi, exjugadors d’Inter i Milà, respectivament, per entregar la torxa a les campiones olímpiques de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu i Carlotta Cambi. La torxa va sortir aleshores de San Siro i, després d’un missatge de pau de la sud-africana i nord-americà Charlize Theron, inspirat en Nelson Mandela, es va procedir a l’encesa dels dos peveters d’aquests Jocs.
El bloc institucional va arribar després d’un recorregut simbòlic en tramvia per Milà que va culminar amb l’aparició del president Sergio Mattarella i la llegenda del motociclisme Valentino Rossi. El moment més emotiu va ser l’homenatge a Giorgio Armani, emblema de la moda italiana, amb una desfilada que va vestir de blanc, roig i verd el cor de San Siro. Laura Pausini va interpretar l’himne italià mentre la bandera ascendia solemne. La cerimònia va culminar amb la representació de la trobada entre la ciutat i la muntanya i l’encesa dels dos peveters a Milà i Cortina.