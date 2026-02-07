Encuentra apel·la al Barris
Diu que “jugar a casa ens ha d’aportar un plus, però cal donar motius perquè la gent vibri”. Les lesions tornen a sacsejar el joc interior amb Golomán, Shurna i Krutwig ‘tocats’
El partit de demà al Barris Nord davant del Manresa es presenta per a l’Hiopos Lleida com una oportunitat per encarrilar una mica més l’objectiu de la permanència. Gerard Encuentra no amaga la importància del duel amb un rival directe que avantatgen en una sola victòria i contra qui va perdre a la primera volta al Nou Congost, on l’equip va iniciar una ratxa de sis derrotes seguides.
Passats més de dos mesos, la ferida sembla tancada. “Ho he oblidat, ja han passat molts partits, hem tingut moments bons i d’altres no tant i l’equip ha evolucionat”, va dir Encuentra amb referència a aquella derrota, assegurant que el focus està posat en el present i en el marge de creixement que encara té l’equip.
No obstant, no va amagar les dificultats amb què arriba el conjunt lleidatà, especialment en el pla físic. La setmana ha estat marcada per problemes en la rotació interior. “Físicament seguim amb algunes molèsties, especialment en la posició interior. Gygy (Golomán) encara no ha fet ni un entrenament, John (Shurna) va haver de parar un parell de dies perquè té unes molèsties a una cama i a Cameron (Krutwig) l’hem hagut de dosificar pels seus problemes en un turmell”, va explicar Encuentra. Una situació que obliga a reajustar posicions i càrregues de treball, tot i que l’entrenador va ser realista: “S’ajunten en posicions interiors que ens fan anar curts, però no són excuses, és el que hi ha.”
Malgrat aquestes dificultats, va emmarcar el partit com una nova oportunitat per créixer com a equip. “És un partit més per intentar coses millors. L’equip és conscient que juguem a casa i això ens ha d’exigir més perquè tenim molts punts de millora encara”, va assenyalar, mentre que va destacar la importància del factor ambiental. “Sempre és molt important el suport de la nostra afició perquè sabem que jugar a casa ens ha d’aportar un plus, però hem de donar motius perquè la gent vibri”, va dir.
El Robles afronta amb el Boet Mataró una altra final per la salvació
El Robles Lleida afronta aquesta tarda (17.00) al Barris Nord una altra final per la permanència. Després de guanyar la de fa una setmana a Tarragona contra el cuer, les de Rubén Petrus reben el Boet Mataró, un dels equips que marquen la salvació amb dos victòries d’avantatge. El tècnic va reconèixer que el triomf “ha donat un punt d’alleujament, d’alliberament,”, i va assegurar que el partit d’avui “és molt important per aconseguir un triomf que ens reafirmi en la bona línia i ens enganxi a la lluita”.
La iniciativa inclusiva ‘Bàsquet per a tothom’ arriba a Lleida
La Lliga Endesa celebra aquest cap de setmana la iniciativa inclusiva Bàsquet per a tothom. Emmarcada dins de l’univers Bàsquet Lover i amb el lema Per la passió sense límits ni barreres, l’acció té com a objectiu atansar el bàsquet professional a persones i famílies que habitualment troben dificultats per acudir a un pavelló. Un dels partits escollits per fer aquesta iniciativa és l’Hiopos Lleida-Baxi Manresa, amb la participació de la Fundació Aspros, que treballa amb joves amb trastorn de l’espectre autista.