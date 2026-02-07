MOTOCICLISME
Josep Garcia i Laia Sanz lideren un cartell de luxe
La Bassella Race, al complet amb 1.200 pilots inscrits
Tot està preparat perquè la ja tradicional Bassella Race 1 aixequi avui el teló de la setzena edició, que una vegada més ha penjat el cartell de complet amb 1.200 pilots inscrits en les diferents categories. L’actual campió d’Espanya i del món d’enduro, el barceloní Josep Garcia, i la dakariana Laia Sanz encapçalen una participació d’autèntic luxe, entre els quals també destaquen un altre dakarià com Edgar Canet, vencedor de l’última etapa del raid d’aquest any; el lleidatà Jaume Betriu, Gerard Farrés, Alfredo Gómez i altres campions mundials com el cambrilenc Ivan Cervantes i el polonès Taddy Blazusiak, i d’Europa de Superenduro, com l’alemany Fynn Hannemann. I sense oblidar el pilot basc de trial Jaime Busto, que demà ha d’afrontar a Barcelona una de les proves del Mundial de trial indoor.
Garcia serà l’home a batre en les dos jornades de què consta la prova, avui en l’exigent Xtreme i demà en la prova reina. És l’actual guanyador en totes dos. Com a gran novetat, el barceloní serà també el protagonista del Red Bull JG26 Challenge, un repte pensat per portar l’espectacle un pas més enllà. Marcarà un temps de referència en un dels obstacles artificials de la Xtreme i, a continuació, 26 pilots amateurs intentaran atansar-se tant com puguin al seu registre, sortint just darrere d’ell i lluitant contra el cronòmetre. Una prova directa, intensa i molt visual que garanteix emoció al màxim.
Les zones de prova de motos per a adults i nens, l’espai d’expositors i els foodtrucks completaran una oferta pensada per a tots els públics. Durant diumenge, a més de la ja clàssica sortida multitudinària de pilots, s’estrenarà la Stark Reverse Challenge, una competició tan tècnica com divertida en la qual els participants hauran de demostrar equilibri i control utilitzant la manera Reverse de la Stark VARG.
La competició de la Bassella Race arrancarà avui a la tarda amb la disputa de la Cursa Kids i la Classics, i abans de la celebració de l’esperada Xtreme, el dakarià Edgar Canet farà una volta d’honor al circuit amb la moto que va utilitzar en el passat Dakar.