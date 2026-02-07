FUTBOL
L’Atlètic, a la Copa
El Barça, actual campió, reeditarà la semifinal de l’any passat i hi haurà derbi basc Athletic-Reial Societat. Barça-Badalona, al torneig femení
Atlètic-Barcelona i Athletic-Reial Societat són les dos eliminatòries de semifinals de la Copa del Rei, segons va oferir el sorteig celebrat ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). L’Atlètic, guanyador de deu títols, i el Barça, el club més premiat de la competició amb 32 victòries i vigent campió, reeditaran la semifinal de la temporada passada que es va saldar amb l’accés del conjunt blaugrana.
L’anada de l’Atlètic de Madrid-Barcelona es jugarà dijous vinent dia 12 a les 21.00 hores, mentre que la tornada serà el dimarts 3 de març a la mateixa hora. L’altra semifinal, el derbi basc que enfronta l’Athletic contra la Reial Societat, jugarà l’anada dimecres vinent dia 11, mentre que la tornada serà el 4 de març. Els dos, a les 21.00. Pel que fa a la final, es disputarà el 18 o 19 d’abril a La Cartuja (Sevilla).
Pel que respecta a la Copa de la Reina, el Barça, actual campió, s’enfrontarà al Badalona Women en les semifinals, mentre que l’Atlètic de Madrid s’enfrontarà al Costa Adeje Tenerife. El Barça jugarà l’anada fora l’11 de març (17.00) i la tornada a casa el 18 del mateix mes (17.00). Per la seua part, l’Atlètic jugarà a casa l’anada l’11 de març i la tornada a Tenerife el 18 del mateix mes. Els dos partits començaran a les 17.00.
Lesió greu de Laia Aleixandri
D’altra banda, la jugadora internacional del Barça Femení Laia Aleixandri, que es va lesionar a quarts dijous davant del Reial Madrid, pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i serà operada en els propers dies.
Flick diu compartir “la mateixa filosofia” que Deco
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir en la prèvia del partit contra el Mallorca a l’Spotify Camp Nou (16.15) que està “molt content” amb la relació de feina amb el director esportiu, Deco, perquè comparteixen “la mateixa filosofia” en la planificació esportiva i compten amb la confiança necessària per desenvolupar el projecte. També va valorar la progressió de Lamine Yamal, al qual va demanar continuar treballant amb la mateixa exigència diària. “El més important és que entreni com un campió. És molt intel·ligent també al camp”, va dir. Sobre Ronald Araujo, va destacar-ne la importància dins del vestidor. “És un dels nostres capitans i líders.” Flick també va subratllar l’aportació dels jugadors formats a la Masia i va elogiar Fermín López. “És un jugador que estima el Barça, amb molt talent i rendiment, i està jugant al seu màxim nivell”, va apuntar. Pel que fa a l’estat físic de la plantilla, va explicar que Pedri “està progressant adequadament” .Finalment, l’entrenador blaugrana va advertir del perill del Mallorca, especialment del davanter Vedat Muriqi. “Està fent una gran temporada i haurem d’anar amb compte amb ell”, va assenyalar Flick.
Fermín amplia el contracte dos temporades fins al juny del 2031
El centrecampista del FC Barcelona Fermín López va assegurar ahir, durant l’acte d’ampliació de contracte per dos temporades més fins al 2031, que afronta aquesta nova etapa amb l’ambició de “fer història” i conquerir títols amb l’equip, després de complir el somni de consolidar-se al primer equip. El de Huelva va destacar que la seua intenció sempre va ser continuar al Barça. “L’estiu passat no vaig tenir cap dubte; el meu somni és ser aquí. El nen que venia des d’El Campillo somiava jugar al Barça i ara espero seguir aquí molts anys i ajudar el club”, va assenyalar.