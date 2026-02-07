HOQUEI
El Llista busca la seua setena Final Four en nou anys
Afronta la tornada amb el Sanjoanense portuguès amb l’avantatge de dos gols
El Pons Lleida vol continuar batent rècords i avui (20.30) buscarà el bitllet per a la seua setena Final Four de la WS Europe Cup en nou anys. Per a això haurà de fer bo l’avantatge de 2-4 aconseguit en l’anada en terres lusitanes davant del Sanjoanense, que els llistats encara no volen donar per eliminat i fan una crida perquè l’afició ompli l’Onze de Setembre per a una altra nit que sembla històrica. I és que, en cas de classificar-se, el Llista hauria estat a totes les Final Four disputades dels últims nou anys –de les quals n’ha guanyat tres (2018, 2019 i 20121)–, amb les úniques excepcions del 2020, que no hi va haver competició per la pandèmia, i de 2023, any en què l’equip estava disputant, per primera vegada en la seua història, la fase de grups de la Champions League.
Malgrat l’avantatge de dos gols, el tècnic Edu Amat no vol la més mínima relaxació i apel·la que l’Onze de Setembre sigui el de les grans ocasions. “Les nits europees a casa són especials, en les quals l’afició sempre respon, i només demanem que aquesta vegada no sigui diferent. Per molt que vinguem amb dos gols d’avantatge, serà un partit dur i segur que ells tindran el seu moment per posar-se en l’eliminatòria i aquí, més que mai, necessitem el suport de l’afició, que sentin que no juguen sols contra cinc”, va assenyalar.
Amat veu a l’equip “molt concentrat en l’objectiu que tenim davant” i va assegurar que “depenem de nosaltres, però hem de fer molt bé les coses per rematar l’objectiu, perquè encara no està tancat”, va avisar. El tècnic llistat va incidir que l’avantatge de dos gols que es porten de l’anada “farà que ells juguin més valents, malgrat que el nostre objectiu és que no sigui un partit boig. Som conscients que és Europa i que hi haurà àrbitres italians, que acostumen a xiular moltes jugades a bola aturada i a mostrar moltes blaves, i això pot condicionar el partit en algun moment, per això hem d’intentar que no sigui una bogeria, que el puguem dominar i sentir-nos còmodes en la pista”, va afirmar Amat, que va afegir: “Som conscients que estem a 50 minuts de ficar-nos en una altra Final Four, que seria igualar el que va passar l’any passat.”