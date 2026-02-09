BÀSQUET
Batemon i poc més
Un Hiopos Lleida erràtic i molt irregular sucumbeix davant d’un Manresa letal en el triple. Va faltar joc col·lectiu i el nord-americà va ser l’únic suport
L’Hiopos Lleida va deixar ahir al descobert totes les carències com a equip en un partit que mai no va aconseguir controlar i en el qual pràcticament sempre va anar a remolc d’un Manresa pletòric en el llançament, sobretot de tres punts, i que va ser, sense cap dubte, mereixedor d’una victòria (90-99) que li permet empatar amb els lleidatans a la taula.
Els de Gerard Encuentra, encara que van començar millor que altres vegades, van tenir molts alts i baixos i malgrat alguns brots de ràbia que els van posar un parell de vegades en la batalla, van acabar sucumbint fruit de la irregularitat i falta de solidesa al darrere, i amb un atac embussat en el qual més que mai no va faltar la figura d’un base generador. Només Batemon es va escarrassar –amb Ejim a la segona meitat– i va impedir que el duel quedés liquidat al descans. Una vegada més va quedar patent la Batemondependència que té l’equip, que ahir va patir, i molt, del joc col·lectiu que no fa gaire li va permetre assaltar pistes com les del Tenerife i Gran Canària.
El 5-0 de sortida convidava a l’optimisme, però va ser un mer miratge del que vindria a ser el partit. L’Hiopos Lleida va entrar una mica ensopit i prova d’això és que els seus jugadors ni es van assabentar que els àrbitres havien xiulat una falta al seu favor al poc de rodar la pilota. Cada atac costava un món i la solució gairebé sempre era la mateixa: pilota a Batemon. El nord-americà va ser el que va subjectar l’equip, que va anar pràcticament a remolc d’un Manresa descomunal des de més enllà de la línia de 6,75.
Els del Bages van tancar el primer quart sense anotar una sola cistella de dos punts (van llançar només tres vegades), però l’encert en el triple va ser letal, amb un 7 d’11 que els va permetre manar gairebé sempre en el marcador. Batemon era sempre l’antídot. Els seus 11 gols van impedir que la bretxa es fes més gran ja d’inici. L’Hiopos va manar fins a l’equador del primer quart, arribant a dominar per cinc punts (13-8), però a partir d’allà els triples manresans van liquidar la renda per tancar el parcial amb sis amunt (19-25).
El segon no va començar millor, al contrari. Dos tirs lliures d’Ubal, forçant a més la segona falta d’un Diagne –l’únic cinc sa que tornava a tenir ahir Encuentra– de nou perdut i com si el partit no anés amb ell, van elevar la renda (19-27). A l’Hiopos no li sortia res, errant cistelles sota cèrcol molt clares i safates que ja es cantaven, però que escopia la cistella. Al contrari que un Manresa que semblava tocat per una vareta quan els seus jugadors armaven el braç des dels 6,75. Després del 25-34 (m.14), amb el vuitè triple de dotze intents, cinc punts seguits de Batemon i Ejim van obligar Ocampo a parar el partit (30-34). El cop de tornada va ser considerable: triple de Steinbergs, més tir addicional, i triple d’Olinde, és a dir, 7-0 en tot just un minut i màxima renda manresana d’11 gols (30-41), que va ser de dotze (35-47) al cap de pocs segons amb una altra cistella de Steinbergs des de més enllà dels 6,75. Encuentra va haver de parar-ho perquè se li n’anava el partit. Va aconseguir frenar la sagnia i situar-se vuit avall (43-51), però se’n va anar als vestidors rebent un altre cop moral. I és que faltant poc més d’un segon, Bassas va ser el més llest i es va generar un triple que deixava un 43-54 a l’intermedi.
Molt havia de canviar l’Hiopos si volia batallar per la novena victòria del curs. L’esbroncada del descans, si n’hi va haver, va fer efecte, perquè la sortida de l’equip va ser molt diferent. Un parcial de 7-0, amb dos robatoris de pilota i cinc punts d’Ejim i dos de Batemon en tot just un minut van situar el desavantatge en quatre gols (50-54). Amb 54-58, dos accions arbitrals més que discutibles: una falta de Walden sobre Olinde del tot inexistent i una altra del base de Florida sobre Reyes, que llançava de tres, van donar aire al Manresa que, liderat per Ubal, va recuperar els nou punts de renda (56-65).
Encuentra va parar el partit i l’equip va tornar a protagonitzar una altra escomesa que el va situar a només tres (70-73), amb especial protagonisme per a Ejim i Sanz. Però quan semblava que la remuntada era possible, un parcial final de 0-4 va tancar el tercer període set avall (70-77). Una pèrdua per cometre camp enrere a la primera jugada de l’últim assalt i una cistella d’Akobundu (70-79) vna obligar de nou Encuentra a demanar temps. Només havien passat 56 segons. L’Hiopos encara va intentar reenganxar-se per al partit, però cinc punts seguits de Brooks, un altre que se sumava a la festa triplista, van situar la renda en 12 (74-86). Encuentra va parar de nou el partit, però ja no hi va haver reacció i l’Hiopos es queda ara amb quatre triomfs per sobre del descens.