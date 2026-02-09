MOTOCICLISME
Josep Garcia, rei a Bassella
El barceloní, vigent campió mundial d’enduro i guanyador dissabte de la Xtreme, conquereix per quarta vegada la multitudinària prova lleidatana, que va congregar 1.200 pilots durant els dos dies. Els gals Antoine Magain i Théo Espinasse van completar el podi
El pilot barceloní Josep Garcia no va donar cap opció i va tornar a regnar en la tradicional Bassella Race, la multitudinària prova d’enduro que va congregar 1.200 pilots durant els dos dies de competició.
Després d’exhibir-se dissabte guanyant la Xtreme, ahir el pilot de KTM, vigent campió del món i d’Espanya de l’especialitat, va fer el mateix en la prova reina de la Bassella Race per quart any, segon consecutiu, si bé ja havia pujat a dalt de tot del podi en les edicions de 2017 i 2020, en les dos superant el lleidatà Jaume Betriu.
Per la seua part, el pilot de Coll de Nargó, doble guanyador de la Bassella Race (2015 i 2022) i que ja només disputa les proves del Campionat d’Espanya, es va haver de conformar amb el cinquè lloc, darrere dels francesos Antoine Magain i Théo Espinasse, que van acabar segon i tercer, respectivament, i del suec Nils Albin Elowson, que es va quedar amb la quarta posició.
La prova reina, sobre un circuit molt enfangat per culpa de les intenses pluges dels últims dies, va posar ahir el colofó a un cap de setmana de pur enduro amb una Bassella Race ja consolidada en el calendari –no és oficial– i que enguany ha tornat a penjar el cartell de complet, arribant als 1.200 pilots que s’havia marcat com a límit màxim l’organització. Hi van acudir les primeres marques del sector, així com prop de 10.000 aficionats que no es van voler perdre detall de la carrera, que va discórrer per un circuit tipus Cross Country, d’uns 90 quilòmetres en el qual es van alternar zones de motocròs amb camins i senders d’enduro.
Josep Garcia (KTM), que sortia en primera posició després de la victòria de dissabte a la Xtreme Race, va imposar el seu domini de principi a final, completant el traçat amb un temps de 2 hores i 4 minuts, sent l’únic que va firmar una tornada ràpida per sota dels 40 minuts. Magain (Sherco) va tornar a repetir la segona posició dels dos últims anys, amb gairebé quatre minuts de retard sobre l’actual campió del món de la disciplina, mentre que Théo Espinasse (Fantic), campió d’Europa de la disciplina, va entrar amb poc més de cinc minuts de demora respecte a Garcia. Elowson (KTM) va entrar quart a 5:20 minuts i Betriu (KTM), cinquè a 6:55.
A la resta de categories, George Hughes es va anotar la victòria en Pro Júnior, davant de Sigvard Lifvendahl i Albert Fontova, mentre que a Friends, que va aglutinar més de mig miler de pilots, el triomf absolut se’l va endur, per només vuit segons d’avantatge, el dakarià Josep Pedró, davant dels germans Albert i Sergi Muñoz. En dones va guanyar Silvia Piñero, seguida d’Aitana Peña i Claudia Llauradó.