BÀSQUET
Aquesta és la samarreta inspirada en les bates dels sanitaris que l'Hiopos Lleida lluirà contra el Girona
L’Hiopos lluirà una samarreta exclusiva davant del Girona, fruit d’una campanya solidària pel dia del càncer infantil. Inspirada en les bates dels sanitaris
Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, que se celebra aquest diumenge, el Força Lleida ha impulsat una campanya solidària sota el lema Un partit que ens uneix. Tu també el jugues, que tindrà el seu moment central en el matx entre l’Hiopos i el Girona al Barris Nord (12.00). En el duel d’aquest diumenge, l’equip lleidatà vestirà una samarreta especial, dissenyada en exclusiva per a l’ocasió, de color blau turquesa.
Segons va explicar el club, l’equipació està inspirada en la bata del personal sanitari de l’àrea infantil de l’hospital Arnau de Vilanova i vol retre homenatge als “que cuiden, escolten i sostenen els pacients més petits. Els colors i el concepte visual evoquen neteja, calma i esperança”.
La iniciativa es completa amb la posada a disposició de dotze samarretes oficials de joc, les mateixes que vestiran els jugadors durant el partit. Es tracta d’unitats úniques, d’edició limitada i firmades per la plantilla si així se sol·licita. Aquestes samarretes no es vendran, sinó que s’assignaran com a agraïment a donacions directes a AFANOC, seguint un procediment previ d’inscripció mitjançant un formulari que el club habilitarà demà.
A més, el club posarà a la venda el dia de partit 100 bufandes solidàries, al preu de 20 euros, els beneficis de les quals es destinaran íntegrament a AFANOC.
En el marc de la campanya, una representació de jugadors de l’Hiopos Lleida, jugadores del Robles Lleida i membres de la directiva, acompanyats per la mascota del club (Hèlix), van visitar ahir l’aula hospitalària de l’Arnau de Vilanova per oferir un moment d’il·lusió als nens ingressats, mostrar el seu suport a les famílies i reconèixer la tasca del personal sanitari. Durant la visita es va entregar una de les samarretes especials amb el número 5, amb referència a la planta de l’hospital on es troba l’àrea de pediatria.