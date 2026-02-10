FUTBOL
Els Seattle Seahawks conquereixen l’anell
Els Seattle Seahawks van conquerir aquest diumenge el seu segon anell de campió de l’NFL, la lliga nord-americana de futbol americà, a l’emportar-se clarament per 13-29 la LX Superbowl davant d’uns superats New England Patriots, incapaços de trobar la manera de batre la millor defensa del campionat. Els Seahawks es van prendre onze anys després la revenja de la dolorosa derrota el 2015 davant d’aquells Patriots liderats per Tom Brady. Aquesta vegada tenien davant el jove Drake Maye, el segon millor jugador de la temporada i que, amb 23 anys, no va poder amb la pressió del que hi havia en joc al Levi’s Stadium de Santa Clara, amb l’afegit d’aconseguir que la franquícia de Boston es convertís en la més premiada de la història de l’NFL. Sis sacks i dos intercepcions clau ho van certificar.