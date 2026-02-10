ESQUÍ
Esquiadors andalusos s’entrenen a Espot i Aran
A causa de la falta de neu a Sierra Nevada pel temporal de pluges
El pas de les borrasques Leonardo i Marta, que s’han acarnissat principalment a Andalusia, han deixat moltes zones inundades i d’altres, com Sierra Nevada, sense neu, que s’ha convertit en fang a causa de les copioses pluges que han caigut de forma constant en bona part del domini esquiable, deixant-lo impracticable.
Això ha provocat que els equips de competició de la Federació Andalusa d’esquí alpí i de muntanya que habitualment tenen el seu centre d’entrenament a l’estació granadina, hagin hagut de buscar zones alternatives per continuar entrenant-se a fi de preparar les futures competicions.
El Pirineu de Lleida
Entre els emplaçaments triats, un ha estat el Pirineu de Lleida, que aquestes setmanes ha vist incrementat el nombre d’esquiadors a les seues estacions, principalment a l’Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret i les dos pistes homologades internacionalment d’esquí alpí d’Espot Esquí. Molts d’ells es concentren a l’establiment hoteler Castellarnau, d’Escaló, al Pallars Sobirà, que té sales habilitades perquè els diferents equips puguin preparar el material.
Aquestes dos últimes setmanes la major afluència d’esquiadors de competició han arribat procedents d’Andalusia, encara que també de Navarra i Aragó, mentre que aquesta setmana tenen previst concentrar-se l’equip aragonès i el català paralímpic.
Tant Baqueira Beret com Espot són dos de les estacions que més competicions oficials aglutinen aquesta temporada, en especial l’aranesa, que la setmana passada va acollir una de les proves de la Copa d’Europa absoluta d’esquí alpí, amb presència d’alguns dels esquiadors que disputen els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, i el Campionat de Catalunya de velocitat U16. A l’estació pallaresa s’han disputat diversos campionats autonòmics d’alpí i també d’esquí de muntanya.
Concretament, a mitjans de desembre passat va allotjar les dos primeres proves de la Copa d’Espanya de skimo i el proper 22 de març serà l’escenari del Campionat estatal per equips de la disciplina de muntanya.