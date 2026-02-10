FUTBOL
Laporta dimiteix de president i s’enceta el cicle electoral
El FC Barcelona va anunciar ahir oficialment la convocatòria de les eleccions per a la presidència del club, que se celebraran el 15 de març en cinc punts de votació i sense vot per correu. Després de l’anunci, Joan Laporta va dimitir com a president per poder presentar-se als comicis i va deixar al capdavant del club una junta directiva accidental, encapçalada per Rafa Yuste com a president.
En aquesta, es mantenen els dos directius lleidatans, Josep Ignasi Macià i Sisco Pujol, al costat d’Alfons Castro (tresorer), Josep Cubells (vicepresident), Àngel Riudalbas i Joan Solé. La resta de vicepresidents i directius (Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig i Joan Soler) també van dimitir per centrar-se en la campanya.
Els precandidats podran recollir firmes fins al 2 de març, quan n’hauran d’entregar almenys 2.337 per proclamar-se oficialment candidats i participar així en els comicis del dia 15 del mateix mes.
El Vila-real va passar ahir per sobre d’un Espanyol que segueix sisè, però encara no ha guanyat el 2026, amb un empat i cinc derrotes, quatre de consecutives.