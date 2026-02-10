MOTOCICLISME
El lleidatà Arnau Farré acaba cinquè en el Trial de Barcelona
Toni Bou acaricia un nou títol mundial sota sostre després de la seua dinovena victòria triomf en el Trial de Barcelona, prova a la qual tornava el lleidatà Arnau Farré després de la fatídica caiguda el 2018 que li va provocar una greu lesió de genoll. El pilot de Vilanova de Segrià no va poder aquesta vegada ficar-se a la final, com va fer anteriorment en les proves de Caors (França) i Madrid, i va acabar en la cinquena posició.