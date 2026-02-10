ATLETISME
La lleidatana Èrika Sellart, or en el Campionat de Catalunya
L’atleta lleidatana de 18 anys Èrika Sellart es va proclamar campiona de Catalunya de javelina després de firmar un millor llançament de 48.98 metres. La de Bellvís, que encara és sub-20, va superar totes les rivals en el Campionat de Catalunya de llançaments absolut, celebrat a Tarragona, i va aconseguir una magnífica marca de cara al Campionat d’Espanya, que tindrà lloc a Castelló de la Plana el cap de setmana del 20 al 22 de febrer.