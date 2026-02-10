ATLETISME
La Sagrat Cor pren Alguaire
La 9a edició tindrà dos recorreguts, un de 15 km a la Trail i un altre d’11 a la caminada. Fins a 300 participants es donaran cita diumenge vinent
La 9a edició de la Sagrat Cor Trail d’Alguaire, que va ser presentada ahir, tindrà lloc diumenge vinent, 15 de febrer, amb un recorregut de 15 quilòmetres i 450 metres de desnivell positiu i una caminada d’11 quilòmetres i 150 metres de desnivell positiu.
El diputat Fermí Masot, l’alcalde d’Alguaire, Joan Gillaumet, i l’organitzador i representant de l’Associació de Caminadors i Corredors d’Alguaire Lo Makot, Jordi Terrado, van presentar la 9a Sagrat Cort Trail, que comptarà amb uns 200 participants a la Trail i un centenar en la caminada, que elevaran el nombre de corredors fins als 300.
Per la seua part, Jordi Terrado va ressaltar que “aquest any la carrera tindrà un aspecte emotiu. Afegirem la iniciativa Correm per l’Anna, una dona molt vinculada a la cursa i que, desgraciadament, va morir. El seu marit i el seu fill, Joan i Eloi, hi seran presents”. També va valorar que la carrera hagi tingut tanta acceptació els últims anys. “Alguaire se l’ha fet seua i els atletes la tenen com a referència”, va ressaltar l’organitzador.
D’altra banda, el diputat Fermí Masot va destacar “la gran implicació dels veïns en la participació activa de totes les activitats al voltant de la cursa”.
Aquest any hi haurà fins a 100 voluntaris, repartits al llarg de tot el recorregut i els dos punts d’avituallament en els quilòmetres 7 i 12. La sortida es realitzarà des del pavelló, a partir de les 10.00 hores, i es tancaran els controls a les 13.00. A més, hi haurà servei de vestidors, zona de control, bar i fisioteràpia.