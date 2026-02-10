HOQUEI
El talent lleidatà dona la Copa Princesa a l’Igualada
Alex Cardil, Biel Llanes i els germans Berent guanyen la primera copa del filial
El Simar Igualada HC, filial de l’Igualada d’OK Lliga, es va coronar per primera vegada en la seua història campió de la Copa Princesa davant del Martinelia Manlleu (1-2) i ho va fer amb quatre lleidatans a les seues files: Alex Cardil, Pau Berent i Jan Berent, de Juneda, i Biel Llanes, de Castellnou de Seana. El talent lleidatà va ser decisiu per als de l’Anoia, que van aconseguir el seu primer títol coper gràcies al doblet de Cardil, MVP del partit, i a l’assistència en el segon gol de Llanes.
Formats al CH Juneda, els quatre lleidatans es coneixen a la perfecció. Són molts anys jugant junts i la seua bona química a la pista s’està transformant en títols. “És bonic veure com fa temps estàvem a Juneda i ara arribant a dalt de tot”, va destacar Llanes, campió del món sub-19 amb Espanya el 2024, que es va formar al costat d’Alex Cardil i Pau Berent.
El vincle entre els quatre és fort. Tot i així, en el cas dels germans Jan i Pau Berent va molt més enllà de la pista. “Guanyar títols amb el meu germà és especial, fa un any mai m’ho hauria imaginat”, apuntava el Pau, mentre que el seu germà, Jan, destacava que “els quatre estem contents de representar Lleida en aquestes categories. La nostra connexió és diferent”.
En aquest sentit, la Copa Princesa és el premi a una temporada brillant. L’Igualada és líder invicte del grup sud de l’OK Lliga Plata. En aquest sentit, Cardil va assegurar que “per a nosaltres guanyar aquest títol és un premi, ja que al no poder pujar volíem aixecar una copa”. Tot i així, les seues aspiracions són altes i, com explicava Pau Berent, “intentarem guanyar la Lliga”.