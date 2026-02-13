FUTBOL
Dotze partits de sanció per a un jugador de l'Almacelles per deixar inconscient un rival del Benavent
És el càstig més dur fins a la data i es perdrà el que queda de temporada
El subcomitè de competició de la delegació territorial de la Federació Catalana de Futbol va imposar aquest dimecres 12 partits de sanció al jugador de l’Almacelles B H.E.M.C., el càstig més dur de la present temporada en el futbol lleidatà i que li farà perdre el que queda de temporada al grup 29 de Quarta Catalana, en el qual resten exactament 12 jornades. Tot això és arran de l’agressió que va cometre en el partit de diumenge passat a un rival del Benavent, a qui va deixar inconscient i que va haver de ser traslladat a l’hospital, encara que va ser donat d’alta aquell mateix dia sense cap lesió derivada.
Segons van explicar a SEGRE testimonis directes de l’equip local, just després que el Benavent anotés el 3-1 en el temps afegit, el jugador sancionat va fer una falta a un local i, mentre aquest estava recuperant-se a terra, va ser víctima d’una puntada de peu a la meitat de l’esquena, per la qual cosa el visitant va veure la roja directa i l’àrbitre va decretar el final del matx. Pel cop, el futbolista del Benavent va perdre la consciència durant uns instants i, després de ser atès per una sanitària que estava veient el partit com a espectadora, va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova, ja conscient, per sotmetre’s a proves. Després d’unes hores en observació, va ser donat d’alta el mateix diumenge a la tarda sense que li fos detectada cap fractura ni lesió associada.
Atesos els fets, el subcomitè va sancionar el jugador per “agredir d’altres, causant dany o lesió o bé qualificant l’acció com a potencialment lesiva”, acordant una suspensió inèdita aquesta temporada de 12 partits, ja que la màxima sanció fins a la data per a un jugador en categories territorials lleidatanes havia estat de vuit.
No obstant, el succés de diumenge passat a Benavent és el tercer que provoca sancions greus en tan sols un mes i mig del 2026, després de dos baralles amb múltiples expulsats en el Sudanell-Bell-lloc, també de Quarta, i el Pinyana-Bellvís, de Tercera. En els dos casos, tres jugadors van ser sancionats amb vuit partits i dos amb quatre, acumulant 64 encontres de suspensió en total.