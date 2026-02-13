FUTBOL
Espanya s’enfrontarà a Croàcia, Anglaterra i Txèquia a la Nations League
La selecció espanyola masculina s’enfrontarà als combinats de Croàcia, d’Anglaterra i de Txèquia durant la fase de grups de la Lliga de Nacions 2026/27, segons va oferir el sorteig realitzat ahir per la UEFA a Brussel·les (Bèlgica).
Giorgio Marchetti, secretari general adjunt de la UEFA, va guiar aquest sorteig des del Palais 3 del recinte firal Brussels Expo. Espanya partia al bombo dels caps de sèrie per a la Lliga A i va quedar enquadrada en el Grup A3 amb les seleccions croata, anglesa i txeca.
Els grups d’aquesta nova Nations League es desenvoluparan del 24 de setembre al 17 de novembre i les dos primeres seleccions de cada grup avançaran a quarts de final, els quals es jugaran amb format a anada i tornada entre el 25 i el 30 de març del 2027.
Finalment, del 9 al 13 de juny del 2027 està prevista la Final a Quatre pel títol, en la qual Espanya podria sumar el seu segon títol després del del 2023. Si la Roja acaba al tercer lloc, afrontarà un play-off per mantenir-se a la Lliga A; i si acaba cuer, descendirà directament la Lliga B. A la resta de Lliga A, França, Itàlia, Bèlgica i Turquia conformen el grup 1; Alemanya, Països Baixos, Sèrbia i Grècia el 2; i Portugal, Dinamarca, Noruega i Gal·les el 4.