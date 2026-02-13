SEGRE

El futbol amb miradaantropològica

El tècnic Llorenç Bonet llança ‘Golden. El futbol de la terra’

Llorenç Bonet, quan va publicar ‘El meu germà era futbolista’.

Llorenç Bonet, quan va publicar 'El meu germà era futbolista'.

L’escriptor i expert en gestió esportiva Llorenç Bonet (el Poal, 1973) publica Golden. El futbol de la terra, un assaig que proposa una lectura poc convencional del futbol i que estarà disponible en llibreries a partir de dimecres vinent dia 18, editat per Fonoll.

Lluny de centrar-se exclusivament en el terreny de joc, Bonet també planteja una aproximació antropològica, social i territorial a l’esport més popular del món. Sota la premissa que “es juga com es viu”, l’autor explora com factors com poden ser la classe social, l’arquitectura, la música, la meteorologia o la identitat cultural influeixen en la configuració de jugadors, equips i seleccions nacionals.

Claus de l’èxit esportiu

En les 128 pàgines, el llibre desgrana les claus que, segons l’autor, expliquen l’èxit esportiu més enllà de l’estrictament tècnic o tàctic. A través d’onze capítols –estructurats simbòlicament com un equip de futbol– Bonet analitza des dels campionats mundials i la figura de Maradona com a epicentre emocional, fins als models d’èxit del Brasil, Alemanya o Itàlia.

També aborda qüestions com la influència africana en el futbol francès, el pes de les classes socials –pobres i rics, poble i ciutat– i les diferències entre “jugador de futbol” i “futbolista”. L’assaig afirma que els estils de vida configuren models de joc i que la fidelitat a la pròpia identitat territorial pot convertir-se en una de les claus de l’èxit col·lectiu. Així, el futbol apareix com un mirall de la vida i de les comunitats que el practiquen: una síntesi entre el global i el local, entre les arrels i la projecció internacional.

Llorenç Bonet és màster en direcció d’equips i psicologia esportiva, entrenador UEFA Pro i coordinador de futbol base. Fundador de la Toca Football Sports, ha treballat en gestió esportiva, scouting i direcció tècnica, a més d’impartir conferències sobre pedagogia i història del futbol. També és autor de Camp de terra (2015) i El meu germà era futbolista (2024).

