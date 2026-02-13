FUTBOL
El futbol amb miradaantropològica
El tècnic Llorenç Bonet llança ‘Golden. El futbol de la terra’
L’escriptor i expert en gestió esportiva Llorenç Bonet (el Poal, 1973) publica Golden. El futbol de la terra, un assaig que proposa una lectura poc convencional del futbol i que estarà disponible en llibreries a partir de dimecres vinent dia 18, editat per Fonoll.
Lluny de centrar-se exclusivament en el terreny de joc, Bonet també planteja una aproximació antropològica, social i territorial a l’esport més popular del món. Sota la premissa que “es juga com es viu”, l’autor explora com factors com poden ser la classe social, l’arquitectura, la música, la meteorologia o la identitat cultural influeixen en la configuració de jugadors, equips i seleccions nacionals.
Claus de l’èxit esportiu
En les 128 pàgines, el llibre desgrana les claus que, segons l’autor, expliquen l’èxit esportiu més enllà de l’estrictament tècnic o tàctic. A través d’onze capítols –estructurats simbòlicament com un equip de futbol– Bonet analitza des dels campionats mundials i la figura de Maradona com a epicentre emocional, fins als models d’èxit del Brasil, Alemanya o Itàlia.
També aborda qüestions com la influència africana en el futbol francès, el pes de les classes socials –pobres i rics, poble i ciutat– i les diferències entre “jugador de futbol” i “futbolista”. L’assaig afirma que els estils de vida configuren models de joc i que la fidelitat a la pròpia identitat territorial pot convertir-se en una de les claus de l’èxit col·lectiu. Així, el futbol apareix com un mirall de la vida i de les comunitats que el practiquen: una síntesi entre el global i el local, entre les arrels i la projecció internacional.
Llorenç Bonet és màster en direcció d’equips i psicologia esportiva, entrenador UEFA Pro i coordinador de futbol base. Fundador de la Toca Football Sports, ha treballat en gestió esportiva, scouting i direcció tècnica, a més d’impartir conferències sobre pedagogia i història del futbol. També és autor de Camp de terra (2015) i El meu germà era futbolista (2024).