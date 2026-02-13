Gerard Encuentra: "Jugar en el Barris és un luxe però també una pressió positiva"
El tècnic de l’Hiopos Lleida diu que l’equip haurà de fer "el seu millor partit" per superar el Girona
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va assegurar aquest divendres que el seu equip haurà “de fer el seu millor partit” per superar aquest diumenge al Bàsquet Girona en el Barris Nord, davant d’un rival que arriba “en molt bon moment i jugant de molt ritme”.
El tècnic va reconèixer que "últimament no hem pogut donar les alegries que es mereix l’afició, però arribarà el moment", assegurant que "és un luxe jugar en el Barris Nord, però també és una pressió positiva, perquè volem fer-ho bé davant de la nostra gent."
"Tenim moltes ganes de demostrar, perquè els nostres aficionats sí que són els millors de la Lliga, i de vegades es converteix en una pressió que hem de saber gestionar i convertir-la en positiva, perquè de vegades ens està costant i volem regalar-los l’alegria que es mereixen," va admetre.
Encuentra va insistir que la clau passa per mantenir la identitat defensiva de l’equip. “No som dels més macos de la Lliga, som el Lleida. Hem de ser sòlids enrere”, va afirmar. En aquest sentit, va destacar que abans de l’última jornada eren "la setena millor defensa de la competició en eficiència defensiva (ara són el vuitè)" encara que va reconèixer que davant de Manresa va faltar "regularitat en aspectes bàsics com l’un contra un, la defensa del bloqueig directe o la transició".
El tècnic lleidatà va advertir del potencial ofensiu del Girona, que va definir com un equip amb “moltíssima amenaça exterior” i gran capacitat per carregar el rebot ofensiu, recordant que en la primera volta va capturar fins 18 rebutjos en atac. “Hem de fer moltes coses bé i transformar la pressió i l’exigència en una cosa positiva i competitiva”, va assenyalar.
En el plànol anímic, després de la derrota de la passada jornada, el tècnic va reconèixer que els primers dies van ser “més seriosos”, però va assegurar que el grup ja ha girat full. “Estem enfocats en continuar construint i progressant”, va indicar.
Finalment, va confirmar que diversos jugadors continuen arrossegant molèsties físiques i que la pròxima aturada competitiva pot ajudar a recuperar efectius, tant a nivell físic com mental, encara que va recalcar que l’únic focus ara és el duel davant del Girona. “Només pensem en aquest partit; quan arribi l’aturada ja farem les conclusions”, va concloure.