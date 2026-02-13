GIMNÀSTICA
Mora torna dels EUA amb cinc medalles
La gimnasta lleidatana Àngela Mora va firmar una actuació excel·lent en el PAWS for a Cause Invitational 2026, celebrat el cap de setmana passat a Atlanta (EUA), on es va proclamar campiona de la classificació general i va sumar cinc medalles. Mora va aconseguir l’or en la classificació general, així com en les proves de barra d’equilibri i paral·lels. A més, va aconseguir dos medalles de plata en terra i salt, que confirma el seu alt nivell competitiu dins de l’àmbit dels Special Olympics. El torneig, a més, va tenir un component solidari. Les medalles tenien forma de gos, ja que tota la recaptació de l’esdeveniment estava destinada a donar suport a gossos d’assistència per a nens cecs. Des del Grup Griñó, patrocinador de l’esportista, van felicitar Mora per la “seua brillant actuació” a Atlanta, destacant el seu esperit de superació.