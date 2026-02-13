Naufragi blaugrana
El Barça s’acomiada de les opcions de final al ser atropellat al primer temps davant de l’Atlètic. Amb el 4-0 al descans, va buscar la reacció però un gol anul·lat pel VAR li va frenar l’empenta
El Barça va dir ahir adeu a gran part de les seues opcions de revalidar el títol de Copa del Rei, al caure de forma escandalosa (4-0) en l’anada a casa de l’Atlètic de Madrid, que va escombrar completament els blaugranes en el primer temps i posa un peu i mig a la final. El conjunt de Hansi Flick va estar totalment desdibuixat abans del descans, al qual va arribar ja amb el resultat final, sense trobar cap opció de frenar els contraatacs matalassers, que van ser un malson. Després del descans va arribar una petita empenta de caràcter, però on no havia arribat l’Atlètic de Madrid amb una exhibició al primer temps va arribar el VAR per anul·lar el 4-1 de Cubarsí en una intervenció eterna que va acabar de sentenciar el Barça.
El daltabaix es va veure a venir des del principi. Entre relliscades blaugrana en una gespa en molt mal estat, l’Atlètic va començar a massacrar el Barça al contraatac i al minut 2 Joan Garcia va salvar el primer gol de Giuliano. Però el porter de Sallent aviat va tornar el que havia pres als matalassers i, quatre minuts després, no va controlar una passada fàcil d’Eric Garcia i la pilota va entrar a poc a poc a la porteria per a l’1-0. Va ser el primer cop de molts. En el 13, un altre contraatac va acabar amb el 2-0 de Griezmann i passada la mitja hora Lookman va ampliar més les distàncies culminant una altra jugada ràpida (3-0).
El Barça estava superat, fins i tot Flick va fer entrar Lewandowski per Casadó abans del descans, al qual es va arribar amb 4-0 després que Julián culminés un altre contraatac amb un tret des de la frontal de l’àrea i deixés sobre la lona un Barça que només va inquietar amb un travesser de Fermín i un altre mà a mà de l’andalús. L’esperança blaugrana passava només per una reacció fulgurant a la segona meitat. L’inici va ser bo, amb uns minuts d’empenta que van acabar amb un gol de Cubarsí en el 51. Però va arribar el VAR, inadvertit en una clara expulsió anterior de Giuliano en què no va intervenir. Gairebé set minuts d’aturada per trobar un fora de joc mil·limètric, anul·lar el gol i acomiadar qualsevol opció de remuntada. Els minuts anaven passant, l’Atlètic va resistir fins al final i fins i tot podria haver fet el cinquè davant d’un Barça entregat i amb deu, expulsat Eric Garcia al 83, de nou per la intervenció del VAR.
La final, el cap de setmana del 19 d’abril
Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), va revelar ahir possibles dates i horaris per disputar la final de la Copa del Rei a La Cartuja i va estudiar com a opcions el dissabte 18 d’abril a la nit o el diumenge 19 a les 16.00 o a les 17.00. La idea inicial era organitzar la final el 25 d’abril, però la coincidència amb la Feria de Sevilla ho impedeix.
Desperfectes a la Ciutat Esportiva
El temporal de vent que va afectar ahir l’àrea de Barcelona ha provocat desperfectes en un mur i part de la tanca perimetral que delimita les instal·lacions del la CE Joan Gamper, entre els camps 2 i 3.