ESQUÍ
Pau Baqué, plata U18 a la Copa del Món de Surnadal
Millora el bronze de la setmana passada i Aina Garreta va ser setena en U20
L’esquiador de Lles de Cerdanya Pau Baqué es va penjar la medalla de plata en la categoria U18 de l’esprint de la prova de la Copa del Món que va arrancar ahir a la localitat noruega de Surnadal. El lleidatà millora així les seues prestacions respecte a la cita inaugural del campionat de la setmana passada a Berchtesgaden (Alemanya), on va ser el tercer classificat en la mateixa prova. L’altra representant lleidatana en aquestes dos proves internacionals per a joves promeses és Aina Garreta, que ahir va ser setena en la categoria U20 femenina, quedant-se a les portes de la final. Tant la de la Pobla de Segur com Baqué estan convocats per representar Espanya en els Campionats del Món de març a França. Baqué, esquiador del Club Cerdanya Pirineus, va demostrar el seu bon moment en l’arrancada de la seua segona temporada internacional i sempre va estar en la terna dels favorits. Es va imposar amb quatre segons de marge en la seua ronda de quarts de final i, posteriorment, va accedir a la final amb el segon millor temps (2:39.30), darrere de l’italià Matteo Blangero (2:39.14), líder en la primera semifinal –la mateixa que Baqué– i posteriorment campió. No obstant, el transalpí va guanyar la final amb un marge molt més ampli (2:35.24), ja que va ser gairebé sis segons més ràpid que el lleidatà (2:41.23).
El podi el va completar un altre italià, Matteo Pedranzini (2:42.92). Per la seua part, Garreta va sortir a competir directament en la segona semifinal d’U20, en la qual va ser quarta (3:08.66), a poc més de dos segons de l’eslovena Klara Velepec (3:06.60), la tercera en la seua sèrie, que es va emportar el sisè i últim bitllet a la final. Malgrat això, es va endur l’or.