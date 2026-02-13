FUTBOL
Pissarra lleidatana a Qatar
Ramon Alturo exerceix d’analista i assistent de Vicente Moreno a l’Al-Wakrah de la lliga qatariana. Ja van formar staff a l’Espanyol, Almeria i Osasuna
El tècnic lleidatà Ramon Alturo (Lleida, 1982) desenvolupa actualment la seua carrera a Qatar com a membre del cos tècnic de l’Al-Wakrah SC –sisè a la lliga qatariana– que encapçala Vicente Moreno, després d’una extensa trajectòria a l’RCD Espanyol i diverses temporades a l’elit del futbol espanyol. Analista i assistent, Alturo forma part del reduït grup de treball que acompanya l’entrenador valencià. La decisió que va canviar el seu rumb professional va arribar fa tres anys. “Vaig prendre la decisió de sortir de l’Espanyol i integrar-me al cos tècnic de Vicente Moreno”, explica. Ambdós havien coincidit al club blanc-i-blau, on Alturo va treballar cinc temporades al primer equip i va compartir dos cursos amb Moreno.
No va ser la primera vegada que Moreno va intentar incorporar-lo al seu equip. “Em va fer la proposta en el seu moment per anar a l’Aràbia, però encara tenia contracte i no es van donar les condicions”, recorda. L’opció definitiva es va produir després de la sortida del tècnic cap a la UD Almeria.
“Quan ell se’n va anar a l’Almeria vaig decidir integrar-me al cos tècnic”, assenyala. L’etapa andalusa no va oferir els resultats esperats, però la següent destinació, Osasuna, va deixar millors sensacions.
“L’any passat a Pamplona vam fer un molt bon any i va ser una molt bona experiència”, resumeix. Amb el tancament d’aquella etapa i la proposta procedent de l’Orient Mitjà, l’staff va fer el salt. En la seua actual funció, Alturo combina tasques, encara que amb un rol definit. “Soc l’analista i també faig d’assistent, compagino una mica les dos funcions”, detalla. La seua responsabilitat principal és l’anàlisi del rival: estudiar partits, detectar patrons i filtrar la informació que arriba a l’entrenador. “Ja sé exactament les coses a què parem més atenció”, afirma.
El treball no acaba abans del xiulet inicial. Aquesta temporada, Alturo s’asseu a la banqueta amb ordinador i accés a senyal en directe. “Mentre vaig veient el partit, puc seleccionar accions que ens puguin interessar fins i tot per veure-les al descans”, explica. L’anàlisi en temps real permet ajustar detalls tàctics i valorar escenaris de canvis, especialment en una lliga com la qatariana, on la normativa sobre estrangers i quotes sub-23 afegeix complexitat estratègica. A banda de l’anàlisi, participa en la construcció del model de joc i en el disseny de l’entrenament. A diferència de la seua etapa a l’Espanyol, on exercia com a tècnic al servei de l’entrenador de torn, ara integra un staff compacte. “Aquí tenim molt més delimitats els rols i puc contribuir més directament al model de joc”, destaca.
La seua experiència acumulada –sis temporades a Primera divisió i una a Segona– li proporciona un bagatge que facilita la presa de decisions. Tanmateix, l’arribada a Qatar va exigir una ràpida adaptació.
“El nostre coneixement de la competició era menor i això ens ha exigit assimilar-lo molt més ràpid”, admet. Per això compta amb el suport d’un analista local que prepara informes individuals que ell acaba de depurar abans de traslladar-los a l’entrenador. “El que marca la diferència és extreure la informació rellevant i fer-la arribar a l’entrenador perquè sigui més eficient en la presa de decisions”, conclou.