JOCS
Queralt Castellet, desena
La rider catalana, vigent subcampiona, no va poder completar cap de les seues tres rondes a la final de halfpipe. El basc Lucas Eguibar se’n va anar a terra quan lluitava per entrar a semifinals
La rider catalana Queralt Castellet va finalitzar en desena posició en la prova de halfpipe femení als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina 2026, en una final en la qual no va poder planxar cap ronda i no va arribar a optar a sumar una segona medalla olímpica en la modalitat, metalls que van ser per a la sud-coreana Choi Gaon, nova campiona olímpica, la nord-americana Chloe Kim i la japonesa Mitsuki: or, plata i bronze, respectivament.
No va poder ser i Castellet, que era la vigent subcampiona olímpica, se’n va desena de Milà-Cortina després de no poder acabar cap de les tres rondes en una nit de neu i fred i males condicions al pipe de Livigno. La de Sabadell, de 36 anys i en els seus sisens, qui sap si últims, Jocs i a la seua cinquena final consecutiva en halfpipe, no va poder brillar. Se’n va anar a terra en la primera baixada i també en l’última, i no va poder planxar bé una segona baixada fluixa i sense poder culminar la ronda que tenia al cap. Així, va sumar 4.75 punts, 24 i 33.50 respectivament per quedar desena, amb tan sols dos riders per sota, mentre que en la ronda preliminar va ser setena amb una millor ronda de 81 punts. I semblava que es deixava alguna cosa per a la final, però no va ser la seua nit i va demanar perdó a càmera després del seu tercer i fallit últim intent.
Per la seua part, Lucas Eguibar no va poder estar a prop de la batalla per les medalles en la modalitat de boardercross de snowboard al ser eliminat en els quarts de final per una desafortunada caiguda, mentre que el seu compatriota Álvaro Romero va ser eliminat en els vuitens de final.
Desqualificat un ucraïnès per utilitzar un casc al·lusiu a la guerra
El Comitè Olímpic Internacional (COI) va decidir ahir apartar de la competició l’atleta ucraïnès de skeleton Vladislav Heraskevitx per no renunciar a l’ús del casc amb fotografies d’atletes assassinats per Rússia durant la guerra al seu país, en la prova oficial en què anava a participar.A més, el COI li va retirar la credencial si bé, a petició de la seua presidenta, Kirsty Coventry, es va reconsiderar l’expulsió perquè pogués quedar-se a la seu olímpica. “És el preu de la nostra dignitat”, va proclamar Heraskevitx sobre l’expulsió. El Govern de Kíiv que presideix Volodímir Zelenski va mostrar el seu enuig davant de la decisió del COI i va anunciar la concessió de l’Orde de la Llibertat, una de les condecoracions més prestigioses del país.
Bernat Sellés torna a competir avui en els 10 km
L’esquiador de fons de Bellver de Cerdanya Bernat Sellés (CEFCEN) competirà avui, a partir de les 11.45, en la prova de 10 km, després d’haver participat dimarts en l’especialitat d’esprint clàssic al costat dels també lleidatans Jaume Pueyo (CEFUC) i Marc Colell (CEFUC).Val a recordar que Pueyo i Sellés van fer història, ja que va ser la primera vegada que dos esquiadors de fons espanyols entraven al top 30 d’una prova olímpica. El dimecres 18 competiran en l’esprint lliure Team Event els altres dos lleidatans, Jaume Pueyo i Marc Colell.