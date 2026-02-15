FUTBOL
La Copa Atlas ja té finalistes
Fundació Terrassa, CEEF Tàrrega, Oliver i Valdefierro es classifiquen per a la fase final sub-10 del 30 de maig. La competició continua avui al Ramon Farrús amb la fase prèvia sub-12
El Fundació Terrassa, el CEEF Tàrrega, l’Oliver i el Valdefierro van aconseguir la classificació per a la fase final sub-10 de la IX Copa Atlas Energia–35 Torneig Benjamí Atlètic Segre, que culminarà el dissabte 30 de maig. La jornada inaugural de la fase prèvia va confirmar l’alt nivell competitiu d’un campionat ja consolidat com a referència i conegut com la “Champions del futbol base”.
El torneig, organitzat per Atlètic Segre, Atlètic Lleida i Atlas Energia, va arrancar al Ramon Farrús amb 30 equips sub-10 distribuïts en sis grups de cinc. El sistema de competició, tots contra tots dins de cada grup, garantia un mínim de quatre partits per equip. L’activitat es va estendre de 9.00 a 21.00 hores, amb 64 encontres repartits en tres camps i dos franges diferenciades –matí i tarda–, de les quals en sortien dos de classificats per bloc.
L’accés a la fase final es va decidir mitjançant un format exigent: dos finals per franja. En la primera, el segon millor primer es mesurava al tercer millor primer; en la segona, el millor primer s’enfrontava al millor segon. En la sessió matinal, el Fundació Terrassa va obtenir el bitllet a l’imposar-se per 0-2 al Mig Segrià, mentre que el CEEF Tàrrega va segellar el pas en una igualada final davant del Cervera (1-1) que va resoldre a favor seu en la tanda de penals. A la tarda, el protagonisme va ser aragonès: l’Oliver va dominar amb autoritat i va golejar l’Amposta per 7-1, i el Valdefierro va certificar la classificació a l’empatar (1-1) davant del Bordeta i mostrar-se més efectiu des dels onze metres.
La fase prèvia continuarà avui amb la categoria sub-12, que reproduirà el mateix sistema de competició. Els duels començaran a les 9.00 i es disputaran de forma ininterrompuda fins a les 21.00 hores, amb entrada gratuïta. A més, Lleida TV retransmetrà en directe un partit per franja horària, reforçant la projecció mediàtica de l’esdeveniment. Més enllà dels resultats, la jornada va deixar una imatge nítida: excel·lent organització, alta participació i un ambient familiar que va convertir el recinte en una autèntica festa del futbol formatiu.