FUTBOL
Duel per la permanència contra el cuer
L’AEM rep l’Oviedo. Després d’ajornar-se el seu partit amb el Betis
L’AEM torna avui (12.00/Lleida En Joc) a la Primera RFEF després de la suspensió del seu últim partit davant del Betis per la borrasca Marta i consagrar-se finalista de la Copa Catalunya dimecres contra l’Ona Sant Adrià (2-3). Les lleidatanes s’enfrontaran al nou Reial Oviedo d’Andrés Clavijo, substitut d’Andrea Suárez, que és cuer amb 14 punts, en un partit clau per enfonsar el conjunt asturià i seguir al seu camí ascendent cap a la salvació. Amb el Recasens com a escenari, les del Segrià es retrobaran amb la seua afició després de caure davant del Deportivo Alabès, segon classificat, per 1-3 en la primera derrota des que Rubén López va reprendre les regnes de l’equip al desembre.
Quant al pròxim rival, el tècnic de l’AEM, Rubén López, va ressaltar que “serà un partit complicat”. “Vindran amb un entrenador nou, amb molta il·lusió i ganes. Nosaltres afrontem un encontre a casa, davant d’un rival directe, i estic segur que si juguem amb la intensitat de l’últim partit davant de l’Ona aconseguirem els tres punts”, va remarcar.
Així mateix, i malgrat haver afrontat un matx entre setmana, l’entrenador va assegurar que “no em preocupa el tema físic, ja que vam poder dosificar minuts”. En canvi, va destacar que “estic més preocupat pel tema mental, l’adrenalina que suposa arribar a una final després d’avançar-te tres vegades en el marcador”.
Fins ara, l’AEM només ha perdut un duel dels seus últims sis i se situa en l’onzena posició de la taula amb 17 punts, tres menys que el Cacereño, que té un partit més i marca la salvació. Les del Secà de Sant Pere afronten el xoc davant de l’Oviedo amb l’oportunitat d’igualar el conjunt extremeny, a què s’enfrontaran la setmana que ve en un nou compromís clau per als seus interessos.
Per al duel davant del conjunt asturià d’avui, l’AEM no podrà comptar amb María Amaya, Paula Rojas i Laura Fernández, totes tres lesionades de llarga durada.