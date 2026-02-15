BÀSQUET
Examen de fortalesa a casa
L’Hiopos busca avui recuperar la solidesa al Barris Nord davant del Girona, al qual igualaria a victòries en cas de guanyar. Pot situar-se de nou amb cinc triomfs per sobre del descens
L’Hiopos Lleida afronta aquest migdia (12.00) un altre derbi amb tints de permanència. Rep el Bàsquet Girona en un duel directe amb la necessitat de retrobar-se amb la seua millor versió i, sobretot, recuperar la fortalesa que va mostrar al Barris Nord en l’arrancada de curs i que s’ha anat diluint amb el pas de les jornades. Actualment porta el mateix nombre de triomfs com a local que com a visitant.
Després de l’entrepussada soferta fa una setmana davant del Baxi Manresa, l’equip de Gerard Encuentra vol girar full com més aviat millor i trencar aquesta miniratxa de dos derrotes (l’altra va ser a València). Una victòria li permetria igualar el balanç de triomfs del Girona i fer un altre pas endavant en la batalla per escapar-se de la zona de descens. I és que després de la derrota d’ahir del Burgos a la pista de la Múrcia, els de bordeus poden recuperar avui les cinc victòries de marge sobre les posicions de descens.
Però més enllà de la classificació, el repte també és emocional: l’Hiopos pretén recuperar la seguretat com a local, un factor que va ser determinant la temporada passada per aconseguir la salvació i també a l’inici de temporada, però que últimament s’ha vist condicionat per la pressió de jugar davant de la seua pròpia afició. “Tenim moltes ganes de demostrar coses, perquè els nostres aficionats sí que són els millors de la Lliga, i de vegades es converteix en una pressió que hem de saber gestionar i convertir-la en positiva, perquè de vegades ens està costant i volem regalar-los l’alegria que es mereixen”, va reconèixer Encuentra durant la roda de premsa prèvia.
En el pla esportiu, ambdós conjunts arriben amb problemes a la pintura. A l’Hiopos, Shurna i Golomán segueixen amb les molèsties que els han condicionat els últims encontres, encara que podran jugar. En el bàndol gironí, la baixa de l’argentí Juan Fernández resta presència física i profunditat en la rotació interior, debilitant la seua capacitat a la zona.
El pla del Lleida passa per recuperar la seua identitat defensiva. “No som dels més guapos de la Lliga, som el Lleida. Hem de ser sòlids darrere”, va insistir l’entrenador.
Malgrat que l’equip es manté entre les millors defenses en eficiència del campionat –actualment és la vuitena–, el mateix Encuentra va admetre que davant del Manresa “ens va faltar regularitat en aspectes bàsics com l’un contra un, la defensa del bloqueig directe o la transició”.
Controlar el joc de perímetre serà una altra de les claus del partit d’aquest migdia. “El Girona té moltíssima amenaça exterior”, va advertir el tècnic lleidatà, conscient que minimitzar els tirs alliberats i protegir el rebot defensiu serà fonamental. “Hem de fer moltes coses bé i transformar la pressió i l’exigència en una cosa positiva i competitiva”, va afegir. El vestidor vol sumar ja la novena victòria que l’atansi a l’objectiu i anar-se’n amb bon sabor de boca a l’aturada de dos setmanes per la disputa de la Copa del Rei i de les finestres FIBA.
“El Barris Nord és una pista molt calenta”
Moncho Fernández, tècnic del Girona, va destacar la dificultat que comporta el partit d’avui pel gran ambient que es viu al coliseu lleidatà. “A tothom li agrada jugar en un pavelló com el Barris Nord, amb un ambient increïble. És una pista molt calenta, però el partit es juga al parquet”, va advertir el tècnic gallec, que va afegir sobre l’Hiopos que “tenen molts recursos, ho fan francament bé, en l’aspecte ofensiu i defensiu. Ens exigiran”.
Derrotes de Granada, Burgos i Saragossa
Tres dels rivals directes de l’Hiopos Lleida per la permanència van perdre ahir els seus partits, cosa que permetrà avui al quadre lleidatà ampliar la renda sobre ells si és capaç de vèncer el Girona. El Granada continua sense reaccionar i va sucumbir a casa davant del Gran Canària (83-90), mentre que el Saragossa va fer el mateix en la visita d’un intractable Joventut (67-79) i el San Pablo Burgos va cedir a Múrcia (101-82). El Tenerife es va imposar per 90-81 al Río Breogán.